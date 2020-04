Festnahmen nach Diebstahl aus einem Fahrzeug+++Festnahmen nach Raub+++ Leichtverletzter nach Unfall

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Lollar: Festnahmen nach Diebstahl aus einem Fahrzeug

Zwei mutmaßliche Diebe konnten am frühen Dienstagmorgen im Buderusweg in Lollar festgenommen werden. Gegen 05.30 Uhr hatten Zeugen die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass drei Personen in der Buderusstraße gerade einen weißen Ford Transit aufgebrochen haben. Es stellte sich heraus, dass die unbekannten Männer die Beifahrertür entriegelten und aus dem Innenraum mehrere kleine Gegenstände, darunter auch einen Ohrring und eine Kette, entwendeten. Die Fahndung führte dann wenige Minuten später zur Festnahme von zwei der drei Verdächtigen. Dabei handelt es sich um einen 28 und einen 29 - Jährigen. Beides sind algerische Asylbewerber. Die Fahndung nach der dritten Person brachte keinen Erfolg. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Festnahmen nach Raub

Drei mutmaßliche Räuber wurden kurz nach Mitternacht (Dienstag, 21.4.20) in der Gießener Innenstadt nach einem raub festgenommen. Ein 21 - Jähriger Asylbewerber aus Afghanistan traf offenbar im Bereich der Kongresshalle auf das Trio. Nach einem kurzen Gespräch wurde ihm vermutlich eine Halskette abgerissen. Anschließend bekam er mehrere Schläge und Tritte ab. Dabei raubten die Täter auch eine EC-Karte. Die Fahndung führte dann schnell zum Erfolg. Drei mutmaßliche Täter wurden festgenommen. Raubgut wurde sichergestellt. Die Verdächtigen, algerische Asylbewerber im Alter von 20 und 27 Jahren, wurden in die Haftzellen gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: 19 - Jähriger mit Drogen erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle, die am Montag, gegen 20.15 Uhr, in der Kirchstraße in Leihgestern stattfand, wurde ein junger Autofahrer angehalten und überprüft. Dabei stellte es sich heraus, dass er offenbar zuvor Drogen zu sich genommen hatte. Eine Durchsuchung führte dann noch zur Sicherstellungen weniger Gramm Marihuana.

Gießen: Kratzer hinterlassen

Kratzer hat ein Unbekannter in den letzten Tagen an einem VW Golf in der Ederstraße hinterlassen. Der Schaden, der sich an der linken Seite befindet und am Montagmorgen festgestellt wurde, ist etwa 1.000 Euro hoch. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Polizeieinsatz im Leimenkauter Weg

Eine Schlägerei wurde der Polizei am Montagnachmittag im Leimenkauter Weg in Gießen gemeldet. Offenbar wurde ein 19 - Jähriger durch mehrere Personen mittels Schlagstock und Brecheisen verletzt. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lollar: Einbruch in Lagerhalle

In ein Verteilerzentrum sind Unbekannte am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Die Unbekannten kamen offenbar über einen Zaun und brachen dann einen Teil eines Tores auf. Dort brachen sie mehrere Behältnisse auf. Es ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Hungen: Schuppen im Dammweg beschädigt

Zwischen Sonntag (19.April) 18.00 Uhr und Montag (20.April) 20.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Schuppen im Dammweg. Vermutlich befuhr der Unbekannte mit einem Fahrzeug den Parkplatz eines Mehrfamilienhauses und beschädigte dabei den Schuppen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Rollerfahrer flieht nach Auffahrunfall

Am Montag (20.April) 14.30 Uhr kam es in der Straße "Zu den Mühlen" zu einem Unfall. Eine 38-jährige Frau befuhr mit einem BMW den Platz vor einem Altenheim. Ein unbekannter Rollerfahrer erkannte das zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Rollerfahrer. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bei Parkmanöver Hyundai beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag (17.April) zwischen 09.45 Uhr und 11.15 Uhr einen Hyundai auf einem Parkplatz in der Paul-Zipp-Straße. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte der Unbekannte den blauen Kona an der hinteren Stoßstange. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg-Daubringen: Beim Vorbeifahren Skoda touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Sonntag (19.April) 12.00 Uhr und Montag (20.April) 08.00 Uhr einen Skoda in der Heidstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den grauen Fabia. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser am linken Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Ferniestraße

Am Samstag (18.April) beschädigte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes einen geparkten Skoda. Der blaue Kodiaq stand dort zwischen 16.40 und 17.15 Uhr. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses am rechten, hinteren Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Spiegelschaden beim Vorbeifahren

Am Montag (20.April) gegen 17.25 Uhr kam es in der Ederstraße zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Mann mit einem LKW befuhr die Ederstraße in Richtung Steinstraße. Beim Vorbeifahren streifte er den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 6 geparkten VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden-Leihgestern: Rollerfahrer missachtet Vorfahrt

Zu einem Unfall kam es am Montag (20.April) gegen 18.04 Uhr in der Wilhelmstraße. Ein 47-jähriger Mann mit einem Roller befuhr die Großen-Lindener-Straße in Richtung Watzenborn. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr der Rollerfahrer geradeaus auf die Hauptstraße. Eine 58-jährige Frau mit einem Ford konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Der 47-Jährige war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Leichtverletzter nach Unfall

15.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Dienstag (21.April) gegen 06.07 Uhr auf der Landesstraße L3129. Ein 41-jähriger Mann mit einem Audi befuhr die Butzbacher Straße in Richtung "Auf dem Hüttenberg". Der Audi-Fahrer missachtete offenbar beim Kreuzen die Vorfahrt eines 50 - Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 41-Jährige verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell