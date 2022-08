Folgemeldung zum Unfall auf der Autobahn 5 - Fahrbahn wieder frei

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Grünberg:

Wir berichteten heute Morgen über eine Vollsperrung nach einem Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Homberg/Ohm und Grünberg.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 08.16 Uhr ein in Richtung Frankfurt fahrender LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf ein Stauende so auf, dass er einen Sprinter und zwei LKW zusammenschob. Ein nachfolgender Brummifahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen, wich aus und fuhr sich an einem der beteiligten Fahrzeuge den Spiegel ab.

Bei dem Unfall verletzten sich vier Insassen leicht. Davon kamen zwei Fahrer in eine Klinik.

Die Fahrbahn musste in Richtung Frankfurt für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte bis 14.25 Uhr über die Sperrmaßnahmen. Die Fahrbahn ist nun wieder frei.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell