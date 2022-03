Fstnahme nach Autoaufbrüchen+Diebstähle und Einbrüche+Mülltonnenbrand in Staufenberg-Ruttershausen+Einbruch in Freizeitpark+Jugendliche sexuell belästigt+Verkehrsunfälle

Jetzt teilen:

Gießen

Gießen: Zeugenhinweis führt zur Festnahme eines mutmßlichen PKW-Aufbrechers

Eine aufmerksame Busfahrerin ist es zu verdanken, dass die Polizei einen mutmaßlichen Autoaufbrecher am Donnerstagmorgen festnehmen konnte. Nach der Vorführung bei einer Haftrichterin sitzt er nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen 06.45 Uhr meldete die Zeugin einen auffälligen Fahrgast. Während der Fahrt war er offenbar zunächst eingeschlafen und an der Endhaltestelle wollte dieser dann nicht aussteigen. Während seiner Überprüfung entdeckten den Beamten bei seiner Durchsuchung mehrere Sonnenbrillen, Parfum und Kopfhörer. Offenbar stammten diese Gegenstände aus PKW-Aufbrüchen, die die Polizei in der vergangenen Nacht in der Lincolnstraße, Rödgener Straße und "Eulenkopf" aufgenommen hatte. Daraufhin folgte die Festnahme des wohnsitzlosen Mannes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Mann einer Haftrichterin vor, welche Haftbefehl erließ. Er sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt. Im Laufe des Tages kam es zu weiteren Anzeigen von PKW-Aufbrüchen im Heyerweg, in der Rooseveltstraße, Grünberger Straße, Troppauer Straße und Georg-Elser-Straße. Die Polizei prüft, in welchem Zusammenhang die Taten mit dem Tatverdächtigen stehen und sucht nach Zeugen. Wem ist dort in der Nacht zu Donnerstag in diesem Zusammenhang ein Verdächtiger aufgefallen

Linden: Geldbörse aus PKW entwendet

Auf eine Geldbörse hatten es Unbekannte in der Johannes-Leun-Straße in Großen-Linden abgesehen. Sie schlugen in der Nacht zu Freitag (11. März)die Scheibe eines blauen Kia ein und flüchteten mit dem Diebesgut. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Fahrraddiebstahl

Am Donnerstag schlugen Fahrraddiebe in der Albert-Schweitzer-Straße zu. Sie brachen zwischen 16.35 und 17.00 Uhr das Schloss des schwarz-orangefarbenen Mountainbike der Marke Cube auf und machten sich mit der rund 750 Euro teuren Beute aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Rades nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Gießen-Nord 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Dieb gibt Geldbörse zurück

In der Buslinie 1 rempelte am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ein Unbekannter eine 41-Jährige an und entwendete dabei aus ihrer Handtasche das Portemonnaie. Die Frau bemerkte den Diebstahl und forderte ihre Geldbörse zurück. Der Langfinger gab das Diebesgut zurück und flüchtete. Der Unbekannte soll an der Haltestelle "Waldstadion" in der Grünberger Straße eingestiegen sein und an der Haltestelle an der Johanneskirche wieder aus. Der Verdächtige ist schlank, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahren alt. Er trug einen weißen Pullover und eine schwarze Jacke mit Kapuze. Wer hat den Vorfall in der Buslinie 1 beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Staufenberg: Mülltonne in Ruttershausen angesteckt

Die Polizei sucht nach einem Mülltonnenbrand in der Wißmarer Straße nach Zeugen. Am frühen Mittwochmorgen des 09. März, gegen 06.00 Uhr, meldete ein Anwohner den Brand der Mülltonne auf dem Gehweg. Die Freiwillige Feuerwehr aus Lollar kümmerte sich um die Tonne. Wer hat dort vor dem Brand etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Linden: Einbruch in Freizeitpark

In der Bahnhofstraße in Leihgestern brachen am Freitag Unbekannte in einen Freizeitpark ein. Gegen 01.00 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf. Mit einem Tresor flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist schlank und vermutlich nicht älter als 18 Jahre alt.Er trug eine Jacke mit helleren Ärmeln oder eine Weste, eine dunkle Mütze, einen Schal und hatte eine Stirnlampe dabei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Bargeld und Uhr erbeutet

Auf Bargeld und eine Armbanduhr hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Holunderweg in Klein-Linden abgesehen. Am Donnerstag zwischen 18.00 und 21.30 Uhr hebelten sie ein Fenster aus und durchsuchten anschließend das Haus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.500 Euro. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen/Staufenberg: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Nach einer sexuellen Belästigung während einer Busfahrt sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstag gegen 13.00 Uhr stieg eine 14-Jährige in Gießen in die Buslinie 371 ein. Während der Fahrt nach Staufenberg zog ein Unbekannter ihr die Mund-Nase-Bedeckung runter und küsste sie auf die Wange. Beschreibung des Tatverdächtigen: Der jugendliche Tatverdächtige ist zwischen 13 und 15 Jahren und etwa 170 - 175 cm groß. Er hat auffällig hellblonde, kurze Jahre und trug eine orangefarbene Jacke. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Mazda touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen Sonntag (27.Februar) 00.00 Uhr und Montag (28.Februar) 12.00 Uhr in der Straße "Schwalbachacker" einen geparkten Mazda. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Mazda 2 zurückkam, war dieser am vorderen, rechten Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/70036-3755.

Gießen: Beim Ausparken Ford beschädigt

1.500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Ford nach einer Unfallflucht in der Reichenberger Straße. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein Unbekannter am Mittwoch (09.März) gegen 12.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 5 einen geparkten blauen Fiesta. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht im Kropbacher Weg

Zwischen Samstag (05.März) 00.00 Uhr und Sonntag (06.März) 09.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter im Kropbacher Weg einen geparkten weißen Mazda. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Wettenberg: Zusammenstoß beim Abbiegen

Am Donnerstag (10.März) gegen 10.00 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann in einem LKW die Straße "Im Ostpark" in Richtung Krofdorfer Straße. Beim Abbiegen in Richtung Wettenberg übersah der LKW-Fahrer offenbar den VW einer 81-Jährigen, die auf der Krofdorfer Straße in Richtung Wettenberg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich die VW-Fahrerin leicht verletzte. Das Fahrzeug der 81-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 25.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfall in der Frankfurter Straße

Ein 56-jähriger Mann aus Butzbach in einem Seat und eine 19-jährige Frau aus Butzbach in einem Mini befuhren am Donnerstag (10.März) gegen 11.00 Uhr die Frankfurter Straße stadtauswärts. Im Bereich einer Fahrbahnverengung von zwei auf einen Fahrstreifen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

