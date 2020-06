Fünf Leichtverletzte nach Brand+++Einbruch in Metzgerei+++Roller gestohlen+++Auseinandersetzung am Lindenplatz und in der Rödgener Straße+++Verkehrskontrollen+++Unfälle und Unfallfluchten

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pohlheim: Fünf Leichtverletzt nach Brand

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor der unsachgemäßen Entsorgung von Asche sowie Grillabfällen: Heiße Asche kann noch bis zu 72 Stunden einen Brand verursachen. Diese unschöne Erfahrung mussten mehrere Personen nach einer Grillfeier machen. Gegen 21.20 Uhr erhielt die Feuerwehr die Mitteilung von einem Brand in der Nollgasse in Grüningen. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Mülltonnenunterstand offenbar aufgrund der unsachgemäßen Entsorgung eines Einweggrills nach einer Grillfeier in Brand. Die Bewohner bemerkten den Brand und versuchten es zunächst zu löschen. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer letztendlich gelöscht und ein Übergreifen auf den Rest der Scheune verhindert werden. Fünf Bewohner verletzten sich bei dem Brand leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um sie. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Langgöns: Einbruch in Metzgerei

Unbekannte brachen in eine Metzgerei in der Holzheimer Straße in Lang-Göns ein. Zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag (18. Juni) und 04.50 Uhr am Freitag (19. Juni) brachen sie gewaltsam zwei Außentüren auf. Aus der Kasse fehlen nun mehrere Hundert Euro. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Anhänger-Zubehör gestohlen

In der Industriestraße in Queckborn stahlen Unbekannte Rundumleuchten und Verbreiterungstafeln eines Sattelanhängers. Zwischen 17.00 Uhr am Freitag (19. Juni) und 04.30 Uhr am Montag (22. Juni) ließen sie das Zubehör des Anhängers mitgehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Roller in Rödgen gestohlen

Ein Roller im Wert von etwa 1.000 Euro war die Beute eines Diebes am vergangenem Wochenende. Der Dieb hat zwischen 20.30 Uhr am Samstag (20. Juni) und 11.30 Uhr am Sonntag (21. Juni) in der Straße "Im Hopfengarten" zugeschlagen und stahl den dort geparkten Roller. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung am Lindenplatz

In der Fußgängerzone gerieten Freitagabend (19. Juni) zwei Männer nach einem Streit in eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei ging gegen 18.10 Uhr ein 20-jähriger Mann offenbar mit einer Glasscherbe auf einen 29-jährigen Mann los, welcher daraufhin mit einem Stein den Angreifer auf den Kopf schlug. Ein alarmierter Rettungswagen kümmerte sich um einen Verletzten. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Geschehen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Hungen: Einbruch in Gartenhaus

Eine Kettensäge und einen Rasenmäher im Wert von etwa 2.900 Euro ließen Unbekannte nach einem Einbruch mitgehen. Zwischen 17.00 Uhr am Donnerstag (18. Juni) und 10.30 Uhr am Samstag (20. Juni) brachen sie in ein Gartenhäuschen im "Heiligenkreuzfeld" in Obbernhofen ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Hungen: Trickdieb musste auf Toilette

Am Donnerstagmittag (18. Juni) kam es in der Grünberger Straße in Nonnenroth offenbar zu einem Trickdiebstahl. Mit dem Vorwand, Münzen zu kaufen, kam ein Betrüger in das Haus eines Ehepaars. Während des Verkaufsgespräches musste der Verdächtige mutmaßlich auf die Toilette, die sich im Obergeschoss befindet. Währenddessen wollte der Ehemann seine Münzen holen, die er im Anschluss für etwa 100 Euro verkaufte. Später stellte das Opfer den Verlust von Schmuck im Wert von 4.500 Euro fest. Die Polizei sucht nach einem 45- bis 50-jährigen Mann. Er ist 1,75 groß. Wer hat diesen Mann in der Grünberger Straße gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Mit über 1,6 Promille erwischt

1,63 Promille zeigte der Alkotester bei einem 33-jährigen Fahrer an. Am Samstag gegen 00.45 Uhr fiel der Autofahrer schlangenlinienfahrend einer Polizeistreife im Wiesecker Weg auf. Darüber hinaus gehörten die angebrachten Kennzeichen nicht zu seinem Auto, in dem sich auch noch ein Messer befand. Der Fahrer war aber nicht nur alkoholisiert: Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamine und THC. Auf der Wache folgte anschließend die Blutentnahme. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 33-Jährigen ein.

Linden: Nach Kontrolle nicht nur Anzeige gegen den Fahrer

Bei einer Kontrolle an der Gießener Pforte in Linden leiteten die Beamten nicht nur ein Ermittlungsverfahren gegen den 28-jährigen BMW-Fahrer ein, sondern auch gegen die 50-jährige Halterin. Der Grund hierfür ist, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Halterin, die auf dem Beifahrersitz saß, hatte die Fahrt zugelassen und muss sich nun vor einem Gericht verantworten. Sonntagmittag (21. Juni) hatten Beamte an der Gießener Pforte nicht nur den BMW der 50-Jährigen kontrolliert. Zwischen 13.30 und 15.00 Uhr stoppten sie insgesamt 22 Fahrzeuge und überprüften 26 Personen. 160 Euro Verwarnungsgeld mussten die Verkehrsteilnehmer wegen kleinerer Verstöße bezahlen.

Gießen: Plakate mit politischem Hintergrund

An einer Zugbrücke in der Ludwigstraße (Ecke Riegelpfad) befestigten Unbekannte Plakate mit politischem Hintergrund. Eine Zeugin fielen Dienstagfrüh (16. Juni) gegen 06.15 Uhr drei Plakate auf und informierte die Polizei. Eine Streife stellte die Aushänge sicher. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat in der vergangenen Woche verdächtige Personen im Bereich der Zugbrücke beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Auseinandersetzung an der Bushaltestelle

In der Rödgener Straße musste die Polizei am Freitagabend anrücken. Offenbar gerieten zwei 31-jährige Männer zunächst in der Buslinie 1 in Streit. An der Bushaltestelle stiegen sie gegen 23 Uhr aus und schlugen sich offenbar gegenseitig. Beide Kontrahenten erlitten augenscheinlich Verletzungen. Die Beamten leiteten gegen sie Ermittlungsverfahren ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim/Watzenborn-Steinberg: Beim Vorbeifahren Opel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Freitag (19.Juni) gegen 17.15 Uhr die Bahnhofstraße von Petersweiher in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 54 touchierte er beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Opel. Dabei beschädigte er den blauen Astra Caravan am Außenspiegel und dem vorderen, linken Kotflügel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt offenbar unvermittelt vor. Die Polizei schätzt den Schaden auf 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Auf Parkplatz Toyota beschädigt

Am Freitag (19.Juni) beschädigte ein Unbekannter in der Licher Straße einen geparkten Toyota. Der schwarze RAV 4 parkte zwischen 06.30 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Klinik. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser an der hinteren, rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Ford beschädigt

Zwischen Mittwoch (17.Juni) 21.00 Uhr und Donnerstag (18.Juni) 07.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Straße "Katzenbach" geparkten Ford. Der blaue EcoSport parkte am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 5. Vermutlich beschädigte der Unbekannte beim Vorbeifahren das Fahrzeug an der vorderen Stoßstange und dem Kotflügel. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon. Die Polizei schätzt den Schaden auf 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Rover in Tiefgarage touchiert

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Rovers nach einer Unfallflucht am Freitag (19.Juni) gegen 15.10 Uhr in einer Tiefgarage in der Karl-Follen-Straße. Als die Besitzerin zu ihrem blauen Rover XP zurückkam, war dieser an der Beifahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Unfallflucht im Ahorhnweg

Auf dem leicht abschüssigen Ahornweg kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samtag (20. Juni) gegen 23.10 Uhr offenbar nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen geparkten Hyundai. Durch den Aufprall wurde der Hyundai gegen einen hinter ihm parkenden Opel aufgeschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: 85-Jähriger stürzt und verletzt sich schwer

Am Sonntag (21. Juni) gegen 10.20 Uhr fuhr ein 85-jähriger Mann aus Laubach mit einem Leichtkraftrad von Grünberg-Queckborn nach Reiskirchen-Ettingshausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Laubacher nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Wettenberg: Leichtverletzt und hoher Schaden

Ein Leichtverletzter und 30.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Samstagabend (20.Juni) auf der Landstraße 3093. Ein 62-jähriger Mann aus Wettenberg fuhr von Krofdorf nach Launsbach als ihm aus bislang unbekannten Gründen offenbar schwarz vor Augen wurde. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 62-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Kind nach Unfall leicht verletzt

Am Samstag (20.Juni) gegen 16.50 Uhr kam es in der Hof-Güller-Straße zu einem Unfall, bei dem sich ein 7-jähriger Junge leicht verletzte. Ein 23-jähriger Mann aus Pohlheim befuhr in einem Opel die Hof-Güller-Straße in Richtung Holzheimer Straße. An der Kreuzung zur Kirchgasse kam es zum Zusammenstoß mit einem 7-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad in Richtung Backhausgasse unterwegs war. Bei dem Sturz verletzte sich der Junge leicht und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 850 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Bei Parkmanöver BMW touchiert

Ein zunächst Unbekannter touchierte am Freitag (19. Juni) einen BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Rothweg. Der weiße BMW 118 parkte zwischen 16.30 Uhr und 18.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte der Unbekannte das Fahrzeug und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die BMW-Besitzerin. Die Ermittlungen führten zu einer 64-jährigen Frau aus dem Landkreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Einparken Suzuki beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Suzukis nach einer Unfallflucht von Freitag (19. Juni) gegen 11.10 Uhr in der Thomastraße. Vermutlich beim Einparken beschädigte ein zunächst Unbekannter einen roten Suzuki und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 28-jährigen Frau aus dem Landkreis.

A5/Reiskirchen: Auffahrunfall mit Kettenreaktion

Auf der Autobahn 5 kam es am Freitag (19. Juni) gegen 17.16 Uhr zu einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen. Alle Fahrzeuge befuhren hintereinander die linke der beiden Fahrspuren in Richtung Kassel als plötzlich ein 65-jähriger Porschefahrer aufgrund von hohem Verkehrsaufkommens abbremsen musste. Ein 80-jähriger Audi-Fahrer, ein 20-jähriger Audi-Fahrer sowie ein 30-jähriger BMW-Fahrer konnten rechtzeitig abbremsen. Das Bremsmanöver bemerkte vermutlich ein 23-jähriger Mann mit einem VW zu spät und fuhr auf den vorrausfahrenden BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den Audi des 20-Jährigen geschoben und dieser wiederum auf dem Audi des 80-Jährigen. Zum Schluss stieß das Fahrzeug des 80-Jährigen noch leicht gegen den Porsche. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 32.000 Euro. Ein Beifahrer verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell