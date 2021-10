Jetzt teilen:

Gießen

Pressemeldungen vom 19.10.2021:

Gasaustritt in einem Wohnhaus - Zwei Schwerverletzte + Kontrolle eines E-Scooter-Fahrer + Fahrradlicht als Taser getarnt + Radfahrerin angefahren

Lich: Gasaustritt in einem Wohnhaus - Zwei Schwerverletzte

In Nieder-Bessingen kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Gasaustritt in einem Wohnhaus. Zwei Personen erlitten dabei erhebliche Gasvergiftungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Den Einsatz- und Rettungskräften wurde der Gasaustritt gegen 06.30 Uhr mitgeteilt. Die 59- und der 56 - Jährige konnten das Wohnhaus, in dem sich zuvor die Gase offenbar eingeatmet hatten, noch verlassen und Hilfe rufen. Beide Personen wurden in Kliniken gebracht. Offenbar kam es, so die bisherigen Feststellungen, in dem Haus zu einem Gasaustritt. Ermittlungen sollen nun ergeben, warum es dazu kam. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Kontrolle eines E-Scooter-Fahrer

Am Montagmittag wurde in der Nordanlage in Gießen eine Personenkontrolle durchgeführt. Überprüft wurden zwei Personen im Alter von 21 Jahren. Eine der Personen führte einen E-Scooter ohne Kennzeichen bei sich. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug am 24.06.2021 in Eschwege gestohlen wurde. Der Fahrer des E-Scooters stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen und hatte auch kleinere Mengen an Drogen bei sich. Die Durchsuchung führte auch zum Auffinden eines Messers, dessen Mitführen nach dem Waffengesetz verboten ist.

Gießen: Fahrradlicht als Taser getarnt

Eine doch besondere und ungewöhnliche Feststellung machten Beamte der Gießener Polizei am Montag, gegen 15.40 Uhr, im Bereich der Lahnwiesen. Ein 46 - Jähriger, der mit einem Rad unterwegs war, wurde kontrolliert. Dabei stellte es sich heraus, dass der Radfahrer statt des Fahrradlichts einen Taser befestigt hatte. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ins Gesicht geschlagen

Einem 31 - Jährigen wurde am frühen Dienstagmorgen von einem Unbekannten niedergestreckt. Offenbar kam es in einer Spielothek im Reichensand zu der Auseinandersetzung. Der 31 - Jährige musste dann zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Eine Beschreibung des Schlägers liegt nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Diebstahl aus unverschlossener Fahrerkabine

Ein Smartphone der Marke Huawei wurde am Montagnachmittag aus einer unverschlossenen Fahrerkabine eines Lasters entwendet. Der LKW stand in diesem Zeitraum an der Laderampe eines Einkaufsmarktes in der Frankfurter Straße. Offenbar hatte der oder die Täter in einem unbeobachteten Moment zugegriffen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht auf Parkplatz

Nur 20 Minuten stand ein Mazda am Samstag (16.Oktober) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ferniestraße. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr den silberfarbenen MX-5 am hinteren, linken Kotflügel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: LKW beschädigt Ford

Dienstagfrüh (19.Oktober) gegen 06.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer vom Fahrbahnrand der Straße "Am Rinnerborn" in den fließenden Verkehr. Dabei schwenkte der Auflieger aus und beschädigte einen geparkten schwarzen Ford S-MAX. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bei Parkmanöver Ford touchiert

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Ford nach einer Unfallflucht am Donnerstag (14.Oktober) in der Bahnhofstraße. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken touchierte ein Unbekannter den grauen S-Max zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A485/Gießen: Auffahrunfall

Am Donnerstag (07.Oktober) gegen 16.00 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer und eine 29-jährige Frau aus Pohlheim in einem Renault die Anschlussstelle Gießen-Ursulum von der Bundesautobahn 485 in Richtung Gießen. Im Kreuzungsbereich zur Rudolf-Diesel-Straße fuhr die Renault-Fahrerin auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Radfahrerin angefahren

Ein Unbekannter befuhr am Montag (18.Oktober) gegen 16.40 Uhr die Grünberger Straße und überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug. Bei dem Überholvorgang stieß der Unbekannte mit dem Außenspiegel gegen den Lenker einer 19-jährigen Radlerin, die auf dem Fahrradweg unterwegs war. Die Radlerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Berührung der Außenspiegel

Am Montag (18.Oktober) gegen 18.50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Linden in einem VW die Hauptstraße in Leihgestern. Beim Vorbeifahren kam es zu einer Berührung mit dem Außenspiegel eines am Fahrbahnrand (Höhe 41) geparkten Opel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Radfahrer missachtet Vorfahrt

Ein 59-jähriger Radfahrer befuhr Sonntagnachmittag (17.Okotber) gegen 16.00 Uhr die Ruttershäuser Straße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung missachtete der Radfahrer offenbar die Vorfahrt einer 20-jährigen Frau, die auf der Hauptstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Sonntagnachmittag (17.Oktober) gegen 16.00 Uhr befuhren ein 62-jähriger Mann in einem VW und ein 23-jähriger Mann in einem Hyundai hintereinander die Niddaer Straße in Richtung Bundesstraße 457. Vermutlich bemerkte der Hyundai-Fahrer den Bremsvorgang des VW-Fahrers zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell