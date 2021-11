Geldautomat in Fernwald und Zigarettenautomat in Langgöns gesprengt

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldungen vom 25.11.2021:

Fernwald: Lauter Knall am frühen Morgen in Steinbach

Durch einen lauten Knall wurden Anwohner am frühen Donnertagmorgen in der Ortsmitte von Fernwald - Steinbach, Rathausplatz, geweckt. Unbekannte hatten dort offenbar gegen 02.00 Uhr einen Geldautomaten gesprengt und einen hohen Sachschaden verursacht. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist bislang nicht bekannt.

Offenbar hatten die Täter dort mittels Sprengstoff eine Explosion des Geldautomaten, der sich in einer Bankfiliale befindet, herbeigeführt. Durch die enorme Wucht der Explosion wurden Wände, Decken und andere Gegenstände erheblich beschädigt.

Zeugen konnten berichten, dass offenbar drei Täter daran beteiligt waren und anschließend mit einem hochmotorisierten PKW in Richtung des dortigen Kreisels (Industriegebiet) flüchteten. Möglicherweise nutzten die Täter einen BMW oder Audi.

Die Kripo sucht Zeugen, die heute Morgen Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Fernwald: Zigarettenautomat in Oberkleen gesprengt

In der Hauptstraße in Oberkleen haben Unbekannte am Donnerstag, gegen 01.00 Uhr, einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Die Täter hatten an bzw. in dem Zigarettenautomaten offenbar Sprengstoff angebracht und gezündet. Offenbar hatten die Täter dann Bargeld und Zigaretten entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen berichteten, dass ein PKW danach in Richtung Ortsmitte davon fuhr.

Die Kripo sucht Zeugen, die heute Morgen Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell