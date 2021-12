Geldautomatensprengung gescheitert + Auseinandersetzung in Cocktailbar + Fahrrad gestohlen + Kennzeichen auf Golf-Parkplatz gestohlen + und noch mehr...

Jetzt teilen:

Linden: Geldautomatensprengung gescheitert

In der Ferniestraße in Großen-Linden versuchten Unbekannte am Mittwoch einen Geldautomaten auf dem Parkplatz einer Bowlingbahn zu sprengen. Die Tatverdächtigen kamen gegen 05.10 Uhr aus Richtung einer Autobahnunterführung und versuchten den freistehenden Geldautomaten mit Sprengstoff zu öffnen. Der Versuch, Beute zu machen, scheiterte offenbar. Dennoch kam es zu Sachschäden in Höhe von etwa 30.000 Euro, so die ersten Schätzungen. Die Täter flüchteten in Richtung der Autobahnunterführung. Beschreibung der Tatverdächtigen: Ein Verdächtiger trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und auffälligem weißen Patch, eine Bluejeans und schwarze Schuhe. Der Andere trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine Bluejeans und weiße Schuhe. Beide Täter trugen eine FFP2-Maske. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Auseinandersetzung in Cocktailbar

In einer Cocktailbar in der Ludwigstraße gerieten Samstagfrüh gegen 04.20 Uhr eine 19-jährige Angestellte und ein 20-jähriger Gast in Streit. In dessen Verlauf schlug der Gast der Frau ins Gesicht. Die Polizei leitete gegen den in Gießen wohnenden Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Gießen: Fahrrad gestohlen

Auf ein Fahrrad hatten es Diebe in der Schützenstraße abgesehen. Das blaue Rad der Marke Pegasus stand dort zwischen 12.00 Uhr am Dienstag und 08.00 Uhr am Mittwoch. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist in der Schützenstraße etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Kennzeichen auf Golf-Parkplatz gestohlen

Auf dem Parkplatz eines Golfplatzes stahlen Kennzeichendiebe die Nummernschilder eines geparkten Dacia. Die Unbekannten montierten die Kennzeichen zwischen 17.00 Uhr am Dienstag und 12.00 Uhr am Mittwoch ab. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen VB-X 1159 machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Scooter in der Westanlage gestohlen

Unbekannte hatten es in der Westanlage auf einen 770 Euro teuren E-Scooter mit den Versicherungskennzeichen EGL-678 abgesehen. Das Elektrokleinstfahrzeug des Herstellers BLUS stand wischen 15.00 Uhr am Dienstag und 00.30 Uhr am Mittwoch auf dem Hinterhof einer Gaststätte. Wer kann Hinweise auf den Verbleib des schwarzen Scooters geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Linden: Parkbank in Brand gesetzt

Unbekannte setzten am späten Donnerstagabend eine Parkbank hinter dem Kuhn-Center in Großen-Linden in Brand. Gegen 23.15 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei stellte an dem Brandort mögliches Beweismittel sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat vor dem Feuer und/oder danach verdächtige Personen gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Wer hatte an der Ampel "Grün"?

Die Polizei sucht nach einem Unfall von Mittwoch auf der Nordanlage aufgrund unterschiedlicher Aussagen nach Zeugen. Während ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis vom Parkhaus Galerie Neustädter nach links auf die Nordanlage Richtung Westanlage abbiegen wollte, war ein 50-jähriger Gießener mit seinem VW UP auf der Nordanlage in Richtung Westanlage unterwegs. Gegen 14.45 Uhr kam es dann zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich und es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Ampelfarben der Unfallbeteiligten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler in Tiefgarage

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in einer Tiefgarage in der Lindengasse einen geparkten Polo am Kotflügel sowie der Stoßstange hinten links. Der Kleinwagen stand dort am Montag zwischen 07.50 und 17.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Unfall auf der A45

16.300 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles auf der Autbahn 45 zwischen dem Gambacher und dem Gießener Südkreuz. Gegen 12.00 Uhr wollte ein in Richtung Dortmund fahrender VW-Fahrer offenbar die Fahrspur wechseln. Dabei stieß er mit einem LKW eines 36-Jährigen aus der Ukraine zusammen, welcher sich in der Folge drehte und auf der linken Fahrspur zum Stehen kam. Im Anschluss prallte der VW mit einem in gleicher Richtung fahrenden Mondeo eines 43-jährigen Wetzlarers zusammen. Glücklicherweise verletzte sich dabei niemand.

Sabine Richter

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell