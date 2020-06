Gerätehaus in Wettenberg beschädigt+++35 Meter Kabel gestohlen+++Garagenbrand in Linden+++Unfallfluchten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Wettenberg: Gerätehaus beschädigt

Bereits in der vergangenen Woche beschädigten Unbekannte ein Gerätehaus vor dem Schwimmbad in Krofdorf-Gleiberg. Sie verursachten den geschätzten Schaden von etwa 240 Euro in der Nacht von Mittwoch (10. Juni) auf Donnerstag (11. Juni). Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Gießen: Starkstromkabel gestohlen

Unbekannte stahlen in der Schützenstraße etwa 35 Meter Starkstromkabel. Sie durchtrennten zwischen 17.00 Uhr am Montag (15. Juni) und 08.00 Uhr am Dienstag (16. Juni) die Kabel, welche sich von einem Trafo zu einer Baustelle im Uferweg befanden. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Linden: Garagenbrand in der Schillerstraße

Dienstagabend kam es zu einem Brand einer Garage in der Schillerstraße. Gegen 18.30 Uhr kam es zu einer Verpuffung mit Flammen, als ein 31-jähriger Mann sein Kraftrad startete. Dabei geriet die Doppelgarage in Brand, welcher von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte. Der 31-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Ford beschädigt und weggefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Sonntag (14.Juni) gegen 17.45 Uhr einen in der Sieboldstraße geparkten Ford. Der Unbekannte beschädigte offenbar beim Rückwärtsfahren den in Höhe der Hausnummer 5 geparkten roten Fiesta an der vorderen Stoßstange. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und konnte ein Teil des Kennzeichens notieren. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Vermutlich handelt es sich um einen hellgrauen Kastenwagen aus dem Vogelsbergkreis. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Seat beschädigt

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Seats nach einer Unfallflucht zwischen Sonntag (14.Juni) 15.30 Uhr und Dienstag (16.Juni) 18.30 Uhr. Vermutlich entstand der Schaden an der linken Tür des schwarzen Ibiza auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marburger Straße oder auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes im Rothweg in Lollar. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auffahrunfall im Wiesecker Weg - Zeugen gesucht

Am Dienstag (16.Juni) gegen 08.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Wiesecker Weg/ Dürerstraße zu einem Auffahrunfall. Eine 52-jährige Frau befuhr den Wiesecker Weg stadteinwärts und hielt im Kreuzungsbereich an der roten Ampel an. Den Bremsvorgang bemerkte ein bislang Unbekannter offenbar zu spät und fuhr auf den VW der 52-Jährigen auf. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 350 Euro. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um eine männliche Person in einem dunklen Kombi mit vermutlich ausländischem Kennzeichen. Wer kann Angaben zu dem Unfallverursacher machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Hecke und Beet zerstört

Ein zunächst Unbekannter beschädigte am Dienstag (16.Juni) zwischen 13.00 und 15.00 Uhr die Hecke eines Grundstücks im Eulenring. Vermutlich fuhr der Unbekannte über den Gehweg in die Hecke und beschädigte auf einer Länge von neun Metern Pflanzen, einen Baum und ein Beet. Durch Hinweise konnte eine 85-Jährige Frau aus dem Landkreis Gießen ermittelt werden. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B49/Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Zwischen Freitag (12.Juni) 00.00 Uhr und Montag (15.Juni) 08.30 Uhr befuhr ein Unbekannter die Bundesstraße 49 zwischen Heuchelheim und der Anschlussstelle Uniklinikum. Dabei kam der Unbekannte offenbar von der Fahrbahn ab und beschädigte die Schutzplanke. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Fußgänger angefahren

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (16.Juni) gegen 14.45 Uhr in der Marktstraße. Eine 80-jährige Frau übersah offenbar beim rückwärts Ausparken eine 85-jährige Fußgängerin. Dabei stürzte die Fußgängerin und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell