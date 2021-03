Sichergestellte Softairwaffe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 26.03.2021:

Gestohlene Fahrräder im Internet wiedererkannt+++ Softair-Waffen aufgefunden+++Zeugenaufruf nach Unfall auf der A45

Gießen: Gestohlene Fahrräder im Internet wiedererkannt - Fahrradkauf vorgetäuscht

Ein 51-jähriger Gießener hat in der vergangenen Woche das gestohlene Fahrrad seiner Nachbarin und sein eigenes Mountainbike auf einer Verkaufsplattform im Internet wiedererkannt und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der zunächst Unbekannte stahl offenbar zwischen 08.50 Uhr am Samstag (13. März) und 23.30 Uhr am Sonntag die beiden Räder in der Steinstraße. Die Ermittlungen, bei denen der Zeuge die Polizei unterstützte, führten dann zu dem Verdächtigen. Polizisten nahmen dann den Tatverdächtigen, einen 36-jährigen Mann aus Gießen, an seiner Wohnanschrift fest und stellten die beiden Fahrräder sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler den Festgenommenen wieder.

Gießen: Skoda beschädigt

Trotz Schaden von etwa 3.000 Euro an einem Skoda fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einfach weiter. Er touchierte zwischen 20.00 Uhr am Mittwoch (24. März) und 07.00 Uhr am Donnerstag offenbar den roten Superb an der linken Seite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lich: Softair-Waffen aufgefunden

In einem Waldstück fanden am Montag Zeugen zwei Softairwaffen in einem Waldstück zwischen dem Licher Golfplatz und dem Licher Brauerei. Gegen 16.45 Uhr meldeten sie den Waffenfund. Die Waffen befanden sich in einer Böschung am Rand eines Weges, der zum Golfplatz führt. Die Polizei stellte die Waffen sicher. Wer kann etwas zur Herkunft der Waffen sagen? Ein Bild der Softairwaffe ist beigefügt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Pohlheim: Zwei Ladendiebe ertappt

Der Mitarbeiter eines Supermarktes in der Straße "Neue Mitte" in Watzenborn-Steinberg hat am Donnerstag zwei Ladendiebe ertappt. Die Langfinger im Alter von 31 und 33 Jahren steckten gegen 13.00 Uhr Alkoholika und Essen im Wert von etwa 80 Euro in ihren Rucksack ein. Der Mitarbeiter hinderte das Duo das Geschäft zu verlassen. Polizisten fanden bei der Durchsuchung der mitgeführten Taschen das Diebesgut und Bekleidung, die offenbar aus einem weiteren Diebstahl stammen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließen sie die Verdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Gießen: Zeugin nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

Die Polizei sucht nach einer Zeugin, die offenbar am Dienstag (09. März) in einem Bus einen Exhibitionisten beobachtet hat. Sie war zwischen 13.30 und 13.40 Uhr mit der Linie 5 vom Markplatz nach Gießen unterwegs, als der Exhibitionist vor mehrere Fahrgäste seine Hand in die Hose steckte und offenbar an seinem Glied manipulierte. Obwohl eine 21-jährige Frau aus Gießen ihn ansprach, machte er weiter. Der Verdächtige und die beiden Frauen stiegen am Bahnhof aus. Die Gießener erstatte später Anzeige bei der Polizei. Beschreibung der zweiten Zeugin: Sie ist vermutlich Anfang 20, sprach mit einem osteuropäischen Akzent und arbeitet in Langgöns. Sie trug einen beigefarbenen Mantel, einen schwarzblauen Schal, eine schwarze Hosen, schwarz-weiße Trunschuhe, eine OP-Maske und hatte eine große graue Tasche dabei. Welche Frau ist im fraglichen Zeitraum in der Linie 5 nach Gießen gefahren? Wer kennt die unbekannte Zeugin? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Hungen: Tier verletzt

Ein Unbekannter hat auf einer Weide in der Straße "Am Köstgraben" offenbar mit einem spitzen Gegenstand eine trächtige Ziege verletzt. Das Tier musste anschließend tierärztlich versorgt werden. Die Tat ereignete sich zwischen 19.00 Uhr am Montag und 14.00 Uhr am Dienstag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Wer hat im fraglichen Zeitraum dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Verkehrsunfälle:

Zeugenaufruf nach Unfall auf der A45

Da zum Unfallhergang bislang unterschiedliche Schilderungen vorliegen, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Wer war am Donnerstag (25. März) gegen 22.30 Uhr auf der Autobahn 45 zwischen der Ausfahrt Lützelinden und dem Autobahnkreuz Gießen-Süd in Fahrtrichtung Hanau unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam es auf der Autobahn zu einer Kollision zwischen einem Landrover eines 39-jährigen Mannes aus Recklinghausen, einem BMW eines 39-jährigen Berliners und dem LKW einer 50-jährigen Frau aus dem Landkreis Unna. Der Fahrer des Landrovers verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von einem Rettungswagen erstversorgt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei unter 06033/7043-5010.

Gießen: Mercedes touchiert

Auf einem Parkplatz in der Otto-Behagel-Straße touchierte am Donnerstag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten schwarzen Daimler-Benz. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an der Stoßstange der A-Klasse zu kümmern. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.30 und 17.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell