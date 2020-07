Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 16.07.2020:

Gewinnspielbetrüger erfolgreich+++ Räuber mit weinroten Cabriolet gesucht+++ Unbekannter steht vor dem Schlafzimmer+++ Einbrecher kommen durchs Dach

Gießen: Gewinnspielbetrüger erfolgreich

Mit der Masche des Gewinnspielbetrugs waren Unbekannte in den letzten Tagen bei einem 70 - Jährigen Gießener erfolgreich. Die Unbekannten hatten dem Mann telefonisch versprochen, dass er bei einem Gewinnspiel fast 200.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, bezahlte er zusammen 4.400 Euro an die Betrüger. Darüber hinaus gewährte er den Unbekannten sogar Zugriff auf sein Onlinebanking. Der Zugang dazu wurde mittlerweile gesperrt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Räuber mit weinroten Cabriolet gesucht

Ein 51 - Jähriger wurde am Mittwochabend in der Gießener Goethestraße von mehreren unbekannten offenbar zusammengeschlagen und ausgeraubt. Die Unbekannten, die nach der Tat offenbar alle in einem weinroten Cabrio flüchteten, sollen gegen 20.50 Uhr vermutlich grundlos auf den Obdachlosen eingeschlagen und ihm dann die Geldbörse geraubt haben. Die Täter sollen den Mann noch beleidigt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unbekannter steht vor dem Schlafzimmer

Nachts um 01.20 Uhr (Dienstag, 14.7.20) bekam eine 26 - Jährige in der Glaubrechtstraße vermutlich einen gehörigen Schreck. Ein Unbekannter stand plötzlich vor dem Fenster ihres Schlafzimmers. Als der Unbekannte sah, dass die Frau ihn entdeckte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mann soll zwischen 40 und 45 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein. Er soll kurzes graues Haar haben und eine schwarze Arbeitshose getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Einbrecher kommen durchs Dach

Mit mehreren PC verschwanden Einbrecher in der Philipp-Reis-Straße. Die Unbekannten hatten dazu ein Loch in das Dach einer Lagerhalle einer Elektrofirma geschlagen und dann mehrere PC entwendet. Der Einbruch wurde am Mittwochmorgen (15.7.20) bemerkt. Der Wert der entwendeten Sachen liegt bei wenigen Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Großen-Buseck: Unfallflucht in der Zeilstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag (13.Juli) 11.00 Uhr und Mittwoch (15.Juli) 17.00 Uhr einen in der Zeilstraße geparkten Opel. Der weiße Astra parkte in Höhe der Hausnummer 80. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam, war dieser vorne beschädigt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auffahrunfall

Am Donnerstag (16.Juli) gegen 08.15 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Marburger Straße. Eine 44-jährige Frau aus Wetzlar und eine 31-jährige Frau aus Gießen befuhren hintereinander die Marburger Straße stadtauswärts. Da die Ampel an der Ecke zur Dürerstraße auf Rot umschaltete, bremste die Wetzlarerin ab. Den Bremsvorgang bemerkte die 31-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Abbiegevorgang zu spät bemerkt

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch (15.Juli) gegen 18.00 in der Rodheimer Straße. Ein 37-jähriger Mann aus Heuchelheim in einem Range Rover fuhr die Rodheimer Straße stadtauswärts. Vermutlich bemerkte er den Abbiegevorgang eines vorrausfahrenden Porschefahrers zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Grünberg: Gegenstand lag auf Fahrbahn

Eine 49-jährige Frau aus Mücke befuhr am Mittwoch (15.Juli) gegen 16.45 Uhr den linken der drei Fahrstreifen der Autobahn 5 in Richtung Kassel. In der Höhe von Grünberg kollidierte die 49-Jährige mit einem Gegenstand der auf der Fahrbahn lag. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Metallstange. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim: Bremsvorgang nicht bemerkt - Auffahrunfall

Eine 41-jährige Frau in einem Ford, eine 19-jähriger Mann in einem VW und ein 34-jähriger Mann in einem Ford befuhren am Mittwoch (15.Juli) gegen 14.00 Uhr die Landstraße 3129 von Watzenborn nach Hausen. Am Kreisverkehr hielt die 41-Jährige verkehrsbedingt an und der 19-Jährige bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Diesen Bremsvorgang bemerkte der 34-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch den Aufprall stieß der VW gegen den Ford der 41-Jährigen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

