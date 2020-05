Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 29.06.2020:

Gewinnspielbetrüger versuchen es wieder / Kripo warnt+++Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme+++Falscher Spendensammler+++Sperrung nach Unfall auf dem Gießener Ring

Buseck: Zweifel am Gewinn bekommen

Rechtzeitig Zweifel bekam eine 71 - Jährige nach einem sogenannten Anruf von Gewinnspielbetrügern am Freitagvormittag. Die Unbekannten erzählten der Frau, dass sie bei einem Gewinnspiel fast 40.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsse sie lediglich die anfallenden Notarkosten bezahlen. Die 71 - Jährige schöpfte aber schnell Verdacht, bevor die Betrüger an Geld kamen. Sie verständigte die Polizei. Die zuständige Gießener Kripo warnt nochmals vor dieser Masche. In den letzten beiden Tagen wurden der Polizei mehrere solcher Fälle bekannt.

Die Kripo gibt folgende Tipps, wie sich vor solchen Betrüger schützen können:

a) Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf eines kostenpflichtigen Telefondienstes!

b) Werden Sie angerufen, stellen Sie gezielt Fragen an den Anrufer: Nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt, was genau Sie gewonnen haben!

c) Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer!

d) Fordern Sie auf jeden Fall eine schriftliche Gewinnbenachrichtigung!

e) Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel - und zwar bei einem seriösen Unternehmen - teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel an das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung!

f) Prüfen Sie die Seriosität des Anrufers beziehungsweise Absenders. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle!

g) Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern, d.h. keine Gebühren bezahlen oder kostenpflichtige Hotlines (Telefondienste) anrufen

Laubach: Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme

Mit zur Blutentnahme musste ein 18 - Jähriger aus Reiskirchen nach einer Verfolgungsfahrt. Eine Zivilstreife der Polizei wollte den PKW des Reiskircheners am späten Donnerstagabend in Laubach kontrollieren. Als der Autofahrer das Auto bemerkte, gab er Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Streife konnte ihn in Münster stoppen. Dabei stellte es sich heraus, dass er offenbar zuvor Drogen zu sich genommen hatte. Er musste mit zur Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Handy sichergestellt und Blutentnahme durchgeführt

Am Donnerstag, gegen 23.50 Uhr, fiel beamten der Polizeistation Gießen Nord ein Fahrzeug, das durch den Fahrer unsicher gefahren wurde, auf. Die Beamten kontrollierten den Fahrer, einen 29 - Jährigen. Dabei stellte es sich heraus, dass er offenbar unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Aufgrund seines Verhaltens ergaben sich zudem noch Hinweise darauf, dass er Drogen zu sich genommen hatte. Bei den polizeilichen Maßnahmen filmte der 29 - Jährige die Beamten offenbar mit seinem Handy. Das Handy wurde daher sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Sittenstrolch gesucht

Nach einem etwa 35 Jahre alten Mann fahndet die Polizei nach einer tat, die sich am Donnerstagmittag im Philosophenwald ereignete. Der Unbekannte soll sich vor einer 39 - Jährigen entblößt haben. Der Unbekannte soll etwa 180 Zentimeter groß sein und einen dunklen Teint haben. Er soll eine schwarze Leggins getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Einbruch in Wiesecker Sporthalle

Unbekannte haben zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag Bargeld und Werkzeuge aus einer Sporthalle in der Philosophenstraße erbeutet. Die Unbekannten hatten eine Tür und dann ein Fenster zum Teil gewaltsam geöffnet und dann nach Wertsachen gesucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Staufenberg: Trickdieb erbeutet 50 Euro

Schnell weg war ein angeblicher Spendensammler am Mittwoch, gegen 14.45 Uhr, in der Marktstraße in Staufenberg. Der Unbekannte hatte einer 65 - Jährigen ein Klemmbrett hingehalten und gesagt, dass er für Taubstumme sammeln würde. Als die Frau ihre Geldbörse öffnete, griff er zu und nahm sich einen 50 Euro Schein. Der Unbekannte soll schlank sein und einen Mundschutz getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Lich: BMW beim Ausparken touchiert

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar beim Ausparken am Donnerstag (28.Mai) gegen 17.40 Uhr einen im Carl-Benz-Ring (Höhe 11) geparkten BMW. Der schwarze BMW parkte in Höhe der Hausnummer 11. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 70-jährigen Frau. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen/Rödgen: Pferd trat aus - Zwei Verletzte

Am Donnerstag (28.Mai) gegen 16.05 Uhr kam es in der Rosengasse zu einem Unfall bei dem sich zwei Kinder verletzten. Ein 13-jähriges Mädchen führte ein Pferd, auf dem zwei Kinder saßen, in Richtung Wald. Sie blieb auf dem Schotterstreifen rechts der Fahrbahn stehen als ein 52-jähriger Mann mit einem Mercedes an dem Pferd vorbeifuhr. Das Pferd scheute, trat aus und beschädigte dabei den Mercedes. Die 13-Jährige konnte das Pferd offenbar nicht unter Kontrolle bringen und es warf die beiden 3- und 6-jährigen Kinder ab. Beide verletzten sich leicht und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Radfahrer stürzte und verletzte sich

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag (28.Mai) gegen 14.05 Uhr im Erlenweg. Ein 17-jähriger Radfahrer aus Lollar fuhr den Erlenweg in Richtung Einshäuser Weg. Beim Einbiegen in die Kreuzung stürzte er und rutschte gegen das Auto einer 21-jährigen Frau. Dabei verletzte sich der 17-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro.

Gießen/Wieseck: Spiegelschaden im Begegnungsverkehr

Zu einem Spiegelschaden kam es am Donnerstag (28.Mai) gegen 08.15 Uhr auf der Gießener Straße. Eine 55-jährige Frau in einem Ford befuhr die Gießener Straße in Richtung Wiesecker Weg. Ihr entgegen kam ein 34-jähriger Mann mit einem VW. Da die 55-Jährige mehreren an der Seite geparkten Fahrzeugen auswich, kam sie vermutlich zu weit nach links und es kam zur Berührung der Außenspiegel. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Rotlicht zu spät bemerkt

4.500 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Donnerstag (28.Mai) in der Nordanlage. Eine 41-jährige Frau befuhr die Nordanlage in Richtung Rodheimer Straße. Dabei übersah sie offenbar die rote Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 61-jährigen Frau, die an der Ampel wartete. Der Schaden wird auf insgesamt 4.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A480/Gießen: Zwei Leitpfosten beschädigt

Am Donnerstag (28.Mai) gegen 10.00 Uhr kam es auf der Bundesautobahn A480 zu einem Unfall. Eine 20-jährige Frau befuhr die A480 von Reiskirchen in Richtung Nordkreuz. Dort bog sie in Richtung Marburg/Gießen ab und beschädigte offenbar in der Abfahrt zwei Leitpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Grünberg: Geringer Sicherheitsabstand führt zu Unfall

8.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Donnerstag (28.Mai) auf der Bundesautobahn A5. Ein 38-jähriger Mann in einem Mercedes fuhr auf der linken Spur von Kassel in Richtung Frankfurt. Offenbar aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstand zum Vordermann kam es zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigenMann in einem Opel. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/ 7043-5010.

A485/Linden: Auffahrunfall

3.500 Euro Schaden sind die Folge eines Auffahrunfalls auf der Bundesautobahn A485. Gegen 13.05 Uhr verließ eine 31-jährige Frau aus Richtung Frankfurt kommend mit einem Peugeot die A485 an der Ausfahrt Linden. An der Einmündung zur Gießener Pforte in Richtung Großen-Linden übersah die Peugeotfahrerin vermutlich den Bremsvorgang eines 50-jährigen Mannes und es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A485/Licher Straße: Stockender Verkehr verursacht Unfall

Am Freitag (29.Mai) gegen 12.45 Uhr kam es auf der Bundesautobahn A485 zwischen den Anschlussstellen Licher Straße und Grünberg zu einem Unfall. Ein 50-jähriger Pohlheimer, eine 26-jährige Gießenerin und eine 30-jährige Gießenerin befuhren die A485 in Richtung Marburg. Aufgrund von stockendem Verkehr mussten die Verkehrsteilnehmer abbremsen. Den Bremsvorgang bemerkte ein 30-jähriger Gießener offenbar zu spät und fuhr auf die Wettenbergerin auf. Sie wurde durch den Aufprall auf das Fahrzeug der Gießenerin geschoben, wodurch sich das Fahrzeug drehte und dabei noch das Heck des Pohlheimers streifte. Die 30-jährige Frau aus Wettenberg verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der vorübergehenden Vollsperrung kam es zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell