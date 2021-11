Jetzt teilen:

Gießen

Pressemeldungen vom 29.11.2021:

Gießen: 78-Jähriger Vermisster aus Gießen wieder da

Wie gestern berichtet, suchte die Polizei seit Montag (29.11.21) nach einem 78 - Jährigen. Er war seit Sonntagabend verschwunden.

Wie sich nun herausstellte, hatte der Vermisste am frühen Montagmorgen (01.30 Uhr) in Nord-Rhein-Westfalen mit seinem PKW einen Verkehrsunfall. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell