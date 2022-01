Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldung vom 14.01.2022:

Gießen: (Folgemeldung) Kind schwer verletzt nach Unfall

Freitagmorgen (14.Januar) gegen 07.50 Uhr befuhr eine 43-jährige Frau in einem Mazda den Wiesecker Weg in Richtung stadtauswärts. Zwei Kinder (7 und 9 Jahre) befanden sich auf dem Gehweg des Wiesecker Weg und beabsichtigten die Fahrbahn an der Ampelanlage in Höhe der Hausnummer 94 zu überqueren. Die Mazda-Fahrerin bemerkte offenbar die für sie Rot zeigende Ampel zu spät, versuchte noch zu bremsen und erfasste das 7-jährige Kind. Dabei verletzte sich das Kind schwer (nicht lebensgefährlich) und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell