Gießen (ots) - Pressemeldung vom 26.06.2020:

Gießen: Illegale Tuner- und Poserszene durch die Arbeitsgruppe "Poser-Tuner" erneut ins Visier genommen

Umfangreiche Kontrollen wurden am Donnerstag in der Gießener Innenstadt durchgeführt. Zielgruppe waren sowohl am Donnerstagnachmittag als auch am Donnerstagabend die illegale Tuner- und Poserszene. Die spezialisierten Beamten der Arbeitsgruppe "Tuner - Poser", die Bestandteil des Konzeptes Sicheres Gießen ist, wurden unterstützt von der Bereitschaftspolizei.

Während nachmittags noch in der Westanlage kontrolliert wurde, überprüften die Beamten die Fahrzeuge in den Abendstunden am Neustädter Tor. Insgesamt wurden 54 Fahrzeuge genauer in Augenschein genommen. Während die Beamten noch vor Ort ein Fahrzeug stilllegen mussten, erlosch bei insgesamt sechs PKW die Betriebserlaubnis. Diese sechs Autofahrer müssen sich für diese Veränderung eine Erlaubnis einholen bzw. das Fahrzeug wieder in den Originalzustand versetzen. Der Fahrer des stillgelegten PKW durfte gar nicht mehr weiterfahren.

Darüber hinaus hatte ein Fahrer keinen Führerschein, während ein anderer Fahrer einen gefälschten griechischen Führerschein vorlegte. Auf die beiden Personen kommen nun Strafverfahren zu. Neben mehreren Verwarnungen stellten die Beamten noch in einem Fahrzeug eine Schreckschusswaffe sicher.

Die Polizei bittet Zeugen, die Kennzeichen von PKW, die offenbar illegal getunt wurden, oder durch sogenanntes Posing auffallen, der Polizei mitzuteilen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell