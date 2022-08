Jetzt teilen:

Pressemeldungen vom 17.08.2022:

Gießen: Kleinkrafträder gestohlen + Ein PKW-Aufbruch und zwei gescheiterte Aufbrüche + Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung + In Schlangenlinien unterwegs und Handy benutzt

Gießen: Kleinkrafträder gestohlen

Unbekannte hatten es im Gießener Stadtgebiet auf mehrere Kleinkrafträder abgesehen. Zwischen Anfang August (01.08.2022) und 08.00 Uhr am Dienstag entwendeten sie aus einem Parkhaus in der Ringallee einen gelben Roller des Herstellers SYMOTOS. Den Diebstahl eines roten Rollers des Herstellers GENERIC in der Ederstraße stellte der Besitzer am Montagabend (15.8.22) gegen 23.30 Uhr fest. In der Dammstraße entwendeten Unbekannte einen Roller, welcher am letzten Dienstag gegen 17.00 Uhr von dem Besitzer dort abgestellt wurde. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 061/7006-3755 entgegen.

Gießen: Ein PKW-Aufbruch und zwei gescheiterte Aufbrüche

In der Friedrichstraße versuchte ein Unbekannter Mittwochfrüh die Scheiben von mindestens zwei Fahrzeugen einzuschlagen. Gegen 02.41 Uhr meldete eine Anwohnerin der Polizei ihre Beobachtungen, in der ein Mann mit einem Gegenstand gegen einen PKW schlug. Nach dem er scheiterte, flüchtete der Dunkelgekleidete in Richtung Bahnhofstraße. Eine Streife stellte leichte Beschädigungen an einem grauen Audi und einem schwarzen BMW fest. Die Polizei schätzt die Schäden an den beiden Fahrzeugen auf etwa 1.000 Euro. Wer hat den Verdächtigen ebenfalls beobachtet und kann Hinweise auf dessen Identität geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen brach ein Unbekannter im Asterweg ein schwarze C-Klasse auf. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus dem Fahrzeug nichts. Der Schaden an der Dreiecksscheibe des Mercedes wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise zu diesem Aufbruch nimmt die Polizeistation Gießen.

Langgöns: Wer hat den Roller abgestellt?

Zwei unbekannte Personen stellten Freitagfrüh einen offenbar gestohlenen Roller in der Obergasse ab. Gegen 02.51 Uhr fiel einem Anwohner das Duo auf. Die beiden Personen flüchteten, als sie den Zeugen sahen. Die Polizei geht davon aus, dass die "entsorgte" Yamaha gestohlen worden ist. An dem blauen/weiß- und lilafarbenen Fahrzeug befand sich kein Kennzeichen. Wem sind die beiden Personen Freitagfrüh in der Obergasse oder in der näheren Umgebung ebenfalls aufgefallen? Wer vermisst die Yamaha? Wer kann Hinweise auf den Besitzer des Rollers geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung in der Pater-Delp-Straße nach Zeugen. Am Dienstag gegen 20.00 Uhr gerieten ein 32-jähriger Mann aus Gießen und Unbekannte in einem Kiosk in Streit. In dessen Verlauf griffen offenbar die Unbekannten den Gießener an. Einer schlug ihm offenbar ins Gesicht und ein Anderer sprühte mit Pfefferspray. Anschließend zogen sie ihn nach draußen. Ein Täter aus dem Quintett entwendete dem Opfer das hinausgefallene Mobiltelefon. Wer hat die Verdächtigen in der Pater-Delp-Straße bzw. vor dem Kiosk beobachtet? Wohin sind sie gelaufen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Mann entblößt sich und bedroht Sicherheitsdienstpersonal

Trotz eines Hausverbots wollte am Dienstag gegen 01.30 Uhr ein 22-jähriger Mann das Geländereiner Asylunterkunft in der Straße "Stolzenmorgen" betreten. Nachdem der Sicherheitsdienst dem ägyptischen Asylbewerber den Zutritt am Eingang verwehrte, entblößte sich der Mann. Anschließend bedrohte die Mitarbeiter mit Worten und beleidigte eine Angestellte. Die Polizei nahm den jungen Mann mit auf die Wache und leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.

Gießen: In Schlangenlinien und mit Handy unterwegs

Eindeutig in Schlangenlinien war Dienstagnachmittag ein 37-jähriger Radfahrer in der Nordanlage unterwegs. Zudem benutzte er während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon. Nachdem eine Streife den Biker stoppte, ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Bei dem Drogentest auf der Polizeiwache, versuchte der Fahrer Toilettenwasser in den Becher zu füllen. Nach einer Blutentnahme durfte der Mann die Wache wieder verlassen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Wer hatte Grün?

Ein Leichtverletzter und 25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles in der Gießener Straße. Am Dienstag gegen 08.50 Uhr stießen ein Linienbus und der Mercedes eines 78-jährigen Mannes an der Gießener Straße/Grabenstraße zusammen. Ein Insasse aus dem Mercedes verletzte sich bei dem Unfall leicht. Aufgrund unterschiedler Angaben zum Unfallhergang bzw. zur Ampelschaltung sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wie war die Ampelschaltung für die beteiligten Verkehrsteilnehmer? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: E-Scooter-Fahrer flüchtet

In der Schulstraße stieß am Dienstag gegen 01.00 Uhr ein unbekannter E-Scooter-Fahrer gegen einen geparkten schwarzen VW. Anschließend machte sich der Unbekannte in Richtung Berliner Platz aus dem Staub. Beschreibung des Flüchtenden: Er soll ein dunkelgraues T-Shirt, eine graue Jeans und ein beigefarbenes Basecap getragen haben. Der Scooter des Mannes soll grün gewesen sein. Wer hat den Zusammenstoß ebenfalls beobachtet? Wer hat den Verkehrsteilnehmer in der Schulstraße und auf seiner Flucht in Richtung Berliner Platz gesehen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Parkplatzrempler am Bahnhof

Auf einem Parkplatz am Bahnhof in der Bahnhofsstraße touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Dacia. Der blaue Logan stand dort am Montag zwischen 10.00 und 21.45 Uhr. Den Schaden hinten rechts wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

