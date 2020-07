Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 17.07.2020:

Gießen: Rollstuhlfahrerin bestohlen - Dreister Dieb trug rote Jacke und rote Hose

Sehr dreist war ein unbekannter am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, am Gießener Marktplatz. Der Unbekannte hatte eine 61 - Jährige, die mit ihrem Rollstuhl auf dem Weg zu einer Apotheke war, angesprochen und ihr dabei angeboten, sie bis dahin zu schieben. Offenbar nutzte er das Vertrauen dann aus und entwendete die Handtasche der Frau. Darin befand sich Bargeld und ein Handy. Der Unbekannte soll etwa 70 Jahre alt und eine rote Jacke und eine rote Hose getragen sowie einen roten Rucksack mitgeführt haben. Er soll grau melierte Haare haben und schlank sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

