Gießen: Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 429

Gießen (ots) - Gießen: LKW-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Am frühen Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 429 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 52-jähriger Mann aus dem Landkreis Olpe schwer verletzte. Die Zufahrt zur B 429 (Heuchelheim Richtung Wettenberg) ist aufgrund der Bergungsarbeiten noch voll gesperrt.

Gegen 03.35 Uhr krachte der in Richtung Wettenberg fahrende Brummi-Fahrer aus unbekannter Ursache mit seinem Gespann in die Mittelleitplanke. Anschließend geriet er nach rechts und überfuhr dann die Ausfahrt "Heuchelheim" sowie einen massiven Baum. Danach kam er immer noch nicht zum Stehen, sondern durchschlug mehrere Schutzplanken und donnerte durch Baum- und Strauchwerk. Nach etwa 50 Metern kam er dann an einem Erdwall zum Stillstand. Der 52-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer - aber nicht lebensgefährlich - und wurde eingeklemmt. Nach der ersten Versorgung durch Ersthelfer, Rettungskräfte sowie einen Notarzt kam der Verletzte in eine Klinik. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Die aktuellen Aufräumarbeiten werden voraussichtlich noch den ganzen Tag andauern. Rundfunkwarnmeldungen informieren über die Absperrmaßnahmen. Der Gesamtschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell