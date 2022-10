Jetzt teilen:

Pressemeldung vom 19.10.2022:

Gießen: Verkehrsunfall mit Omnibus und PKW - PKW - Fahrerin schwer und ein Kind leicht verletzt

Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 07.25 Uhr in Gießen - Wieseck ein Verkehrsunfall. An der Ecke Rabenauer Straße / Kornblumenstraße kam es, so die bisherigen Erkenntnisse, zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem mit etwa 35 Schulkindern besetzten Omnibus. Nach dem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Omnibus krachte der PKW gegen eine Hauswand.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des PKW schwer verletzt. Ein Kind wurde leicht verletzt, so der aktuelle Stand während der Unfallaufnahme.

Eine Betreuung der Kinder ist gewährleistet. Die Kinder wurden mit Ersatzbussen in die umliegenden Schulen gebracht.

Noch offen ist, wie es zu dem Unfall kam. Hierzu wird nachberichtet.

Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

Weitere Presseauskünfte können erteilt werden unter der Rufnummer 0641 - 7006 2040.

