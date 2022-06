Gießen- Wieseck: Mann entblößt sich auf Spielplatz

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Gießen- Wieseck:

Auf einem Spielplatz in der Straße Dünsbergring fiel am Dienstag, 14. Juni, ein Mann mehreren Zeugen auf, da er sich vor den anwesenden Personen entblößte und sein Geschlechtsteil umfasste. Nachdem sie ihn gegen 20.55 Uhr ansprachen, flüchtete er über den Wellersburgring Richtung Marburger Straße. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, ist vermutlich südländischer Herkunft, hat schwarze kurze Haare und eine sportliche Figur. Er trug ein blau-weiß gestreiftes, langärmliges Shirt, eine schwarze Jogginghose und Sportschuhe. Die Kripo in Gießen bittet um Hilfe: Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Hinweise zu seiner Identität geben? Wer hat den Vorfall beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei als Zeuge gemeldet? Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell