Gießener Gaststätten im Fokus der Behörden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Gießen:

In einer gemeinsamen Kontrollaktion nahmen das Ordnungsamt, die Polizei und die Bereitschaftspolizei mehrere Gaststätten im Gießener Stadtgebiet unter die Lupe.

Am Freitag (05. Juni) zwischen 12.00 und 20.00 Uhr kontrollierten mehrere Polizistinnen und Polizisten und drei Mitarbeiter des Ordnungsamtes Gießen neun Gaststätten sowie Spielotheken. Insgesamt trafen die Ordnungshüter über 60 Personen in den Etablissements an und stellten deren Personalien fest.

In einer Shisha-Bar stellten die Kontrolleure einen Verstoß gegen die aktuelle Corona-Verordnung fest. Der Betreiber hatte offenbar die Daten der anwesenden Gäste nicht ordnungsgemäß erhoben. In einigen Spielotheken waren verschiedene Spielautomaten in einem Raum aufgestellt. Der Verantwortliche hätte die Automaten entweder in verschiedenen Räumen oder mit genügend Abstand aufstellen müssen.

Im Rahmen ihrer Überprüfung führten die Kontrolleure auch aufklärende Gespräche bezüglich der Corona-Verordnung durch. Eine Service-Kraft trug zum Beispiel keine Mund-Nase-Bedeckung.

Bei zwei Männern, die nach ersten Erkenntnissen Sozialhilfe beziehen, stellte die Polizei größere Mengen an Bargeld fest. Die Ermittlungen zur Herkunft des Bargeldes bzw. ob gegebenenfalls ein Sozialversicherungsbetrug vorliegt dauern an.

Die Polizei wird weitere Kontrollen in der Zukunft durchführen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell