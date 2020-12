Einstellungsmobil

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Gießen/Marburg/Friedberg/Dillenburg: "Mit Blaulicht in die Zukunft" - Neues Werbefahrzeug für die Einstellungsberater

Ein mit dem Slogan "Mit Blaulicht in die Zukunft" foliertes Einstellungsfahrzeug wurde am 11.12.2020 an die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Mittelhessen übergeben.

"In Hessen wurden in diesem Jahr 1.095 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter eingestellt. Das ist der zweitgrößte Einstellungsjahrgang in der Geschichte der hessischen Polizei. Dies ist auch der erfolgreichen Arbeit der Einstellungsberater der mittelhessischen Polizei, die für die Landkreise Gießen, Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und Wetterau zuständig sind, zu verdanken. Wir wollen auch im kommenden Jahr junge Menschen ansprechen und Werbung für den interessanten und abwechslungsreichen Beruf bei der Polizei zu machen. Für die vielen Aktionen rund um die Einstellungskampagne soll das neue Fahrzeug zum Einsatz kommen und dabei eine wertvolle Hilfe sein.", freute sich Polizeipräsident Bernd Paul bei der Übergabe.

Stellvertretend für die restlichen Einstellungsberater nahm der Einstellungsberater Polizeioberkommissar Christoph Sahm die Schlüssel entgegen.

Der Leiter des zuständigen Hauptsachgebietes Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Erster Kriminalhauptkommissar Jörg Reinemer, betonte dabei, dass in allen vier Landkreisen Einstellungsberater für Interessenten, auch während der Pandemie, durch eine telefonische Beratung oder einen Videochat zur Verfügung stehen.

Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Mittelhessen besuchen Schulen, Messen und Berufsinformationszentren, sie führen Beratungsgespräche und organisieren regionale Informationsveranstaltungen. Die Beraterinnen und Berater in Mittelhessen stehen bei allen Fragen rund um den Polizeiberuf (vom Auswahlverfahren bis zur Einstellung und dem Studium als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Einstellungsberaterinnen und -berater sind telefonisch unter - 06031-601 155 (für den Wetteraukreis), - 02771-907 123 (für den Landkreis Lahn-Dill), - 06421 - 406 125 (für den Landkreis Marburg-Biedenkopf) oder - 0641 - 7006 2052 (für den Landkreis Gießen)

oder über die Mailadresse

Einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de

zu erreichen.

Weitere Informationen gibt es auch unter

www.karriere.polizei.hessen.de.

Auf dem Bild zu sehen sind (v.l.): Jörg Reinemer, Christoph Sahm und Bernd Paul.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell