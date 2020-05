Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 23.05.2020:

Gießen/Wieseck: Tatverdächtiger nach Öffentlichkeitsfahndung offenbar ermittelt

In einer Pressemeldung vom 22.5.20 fahndete die Polizei nach einem Räuber, der nach der Tat am 23.03.20 in Wieseck durch eine Videoüberwachung aufgenommen wurde.

Nach der Öffentlichkeitsfahndung gingen bei der Polizei viele Hinweise ein. Durch diese Hinweise konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

