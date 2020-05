Bilder des Tatverdächtigen

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 22.05.2020:

Gießen/Wieseck: Zeugenaufruf nach Raub - Polizei fahndet mit Bildern nach Verdächtigem

Nach einem Raubüberfall am Samstagnachmittag (23. März) in der Schusterstraße in Wieseck bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Gegen 15.15 Uhr forderte ein bislang unbekannter maskierter Räuber unter Vorhalt eines Messers von einem Kassierer Bargeld. Der Angestellte übergab das Geld in vierstelliger Höhe. Mit der Beute ergriff der Verdächtige anschließend die Flucht in Richtung Rabenauer Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen verlief die Suche negativ.

Beschreibung des Tatverdächtigen: Der Mann ist etwa 20 Jahre alt, hat dunkelblonde-rötliche Haare und einen Dreitagebart. Er trug dunkle Oberbekleidung, dunkle Jeans, hellblaue Turnschuhe mit weißer Sohle und hatte einen Rucksack mit weißem PUMA-Zeichen dabei. An seinem Handgelenk befand sich eine auffällig große Uhr.

Durch eine Videoüberwachung konnte der Verdächtige aufgenommen werden. Mehrere Aufnahmen davon sind der Pressmeldung angehängt.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

