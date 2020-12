Goldschmuck gestohlen+++Vordach der Grillhütte beschädigt+++Alkoholgerät zeigt über zwei Promille an+++In die Schaufensterscheibe eines Getränkemarktes gefahren

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 21.12.2020:

Heuchelheim:

Am Freitag (18.12.2020) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Grundstück in der Gießener Straße. Dort begaben sich die Diebe zum rückwärtigen Bereich des Wohnhauses. Die unbekannten Diebe hebelten eine Tür auf und gelangten in das Haus. In der Wohnung durchwühlten die Unbekannten Schränke und Schubladen. Die dreisten Diebe stahlen Goldschmuck. Der Schaden wird mit 1.020 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: (06404) 923-2715.

Gießen: Außenspiegel von Autos abgetreten

Irgendwann, vor Sonntag (20.12.2020), 11:14 Uhr traten unbekannte Vandalen die Außenspiegel an der Fahrerseite dreier Autos ab. Der blaue Ford, der blaue Skoda und der rote Kia Picanto parkten in der Schlachthofstraße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 380 Euro. Hinweise zu den Unbekannten erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen: In Wohnung eingebrochen

Zwischen 18:00 Uhr und 19:10 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Grundstück eines Mehrparteienhauses in der Louis-Frech-Straße. Über einen Balkon kletterten die Diebe zur einer Balkontür und hebelten diese auf. Die unbekannten Diebe gelangten in die Wohnung und öffneten alle Schränke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am vergangenen Freitagabend (18.12.2020) im Bereich der Louis-Frech-Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Gießen: Handfeger gestohlen

Der weiße VW Kleinbus parkte in der Straße "An der Liebigshöhe" als sich unbekannte Diebe daran zu schaffen machten. Zwischen 18:00, Uhr am Freitag (18.12.2020) und 12:15 Uhr, am Samstag (19.12.2020) schlugen die Unbekannten eine Seitenscheibe des VW ein, griffen in den Kleinbus und öffneten ihn. Die Diebe durchwühlten die Schränke des Campers und stahlen einen Handfeger. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Pohlheim-Garbenteich: Hyundai Tucson zerkratzt

Rund 1.500 Euro wird die Reparatur an einem silbernen Tucson kosten. Der Hyundai parkte von Freitag (18.12.2020) bis Samstag (19.12.2020) in der Straße "Vor dem Hohen Stein". Zwischen 15:00 Uhr und 13:30 Uhr zerkratzten die Unbekannten die Fahrerseite über die gesamte Länge. Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Linden-Großenlinden: In BMW gegriffen

Am Samstag griffen unbekannte Diebe in ein offenbar nicht verschlossenes Fenster eines BMW 420D. Der schwarze BMW parkte zwischen 20:00 Uhr und 20:45 Uhr, auf einem Parkplatz im Tannenweg. Irgendwann, in dieser Zeit griffen sich die Diebe eine Handtasche mit einem Laptop und einem Ipad, aus dem Auto. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Hungen-Villingen: Vordach der Grillhütte beschädigt

Einen Schaden von rund 600 Euro hinterließen Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Grillhütte Villingen. Zwischen Samstag (19.12.2020), 18:00 Uhr und Sonntag (20.12.2020), 12:40 Uhr zündeten Unbekannte Holz in einem Blechfass und einer Feuerstelle der Grillhütte an. Hierzu nutzten sie Holz, welches unter dem Vordach der Grillhütte gelagert war. Offenbar mit einem Brandbeschleuniger entzündeten die Unbekannten das Holz, wodurch Verschmutzungen am Vordach der Hütte entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise erbittet die Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 9430.

Pohlheim: Zu tief ins Glas geschaut

Ein 37 - Jähriger war am frühen Samstagmorgen im Steinberger Weg offenbar angetrunken unterwegs. Der Fahrer eines 3er BMW war einer Streife der Wachpolizei gegen 00.40 Uhr aufgefallen, als dieser eine Verkehrsinsel touchierte und danach weiter sehr unsicher unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte es sich heraus, dass das Alkoholgerät einen Wert von fast 1,1 Promille anzeigte. Er musste mit zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Alkoholgerät zeigt über zwei Promille an

2,05 Promille zeigte das Alkoholgerät am späten Freitagabend nach einer Unfallflucht bei einem 43 - Jährigen an. Der Fahrer eines sogenannten Leichtkraftrades war gegen 22.40 Uhr auf der Landessstraße 3053 in Richtung Eberstadt unterwegs, als er die Leitplanke streifte und stürzte. Als er bereits im Rettungswagen behandelt wurde, flüchtete er zu Fuß. Eine Streife konnte ihn jedoch wenig später wieder antreffen und festnehmen. Nach dem Test musste er mit zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Dazu verstieß er noch gegen die Ausgangssperre.

Verkehrsunfälle:

Langgöns: Sprinter nach Unfallflucht gesucht

Sich aus dem Staub gemacht hat sich der Fahrer eines Sprinters am Sonntag, gegen 11.20 Uhr, im St.-Ulrich-Ring in Langgöns. Der Unbekannte kam auf die Seite eines Audi Q 5. Der Audi wurde durch einen 62 - Jährigen gefahren. Der 62 - Jährige musste, um einen Zusammenstoß mit dem Sprinter zu vermeiden, nach rechts ausweichen und fuhr in ein Blumenbeet. Dabei entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Der Fahrer des Sprinters fuhr einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: In die Schaufensterscheibe eines Getränkemarktes gefahren

Offenbar noch glimpflich ging ein Unfall, der sich am Montagmittag in Garbenteich ereignet hat, aus. Eine 82 - Jährige aus Pohlheim hatte ihren Peugeot vor dem Schaufenster des Getränkemarktes im Alter Weg geparkt, als sie offenbar den falschen Gang einlegte. Statt den Rückwärtsgang schaltete sie in den Vorwärtsgang und stieß mit ihrem PKW gegen die Scheibe des Marktes. "Lediglich" eine Frau erlitt durch den Unfall einen Schock. Zu weiteren Verletzungen kam es nicht. Der Schaden liegt insgesamt bei 8.000. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Unfall im Baustellenbereich

Zu einem beträchtlichen Sachschaden von fast 10.000 Euro kam es am Samstagmittag an einer Baustelle entlang der B 457 bei Lich. Ein 77 - Jähriger war mit seinem Audi Q 7 aus Richtung Hungen kommend auf der Bundesstraße unterwegs und wollte in dem Baustellenbereich nach links in Richtung der Licher Innenstadt abbiegen. Offenbar beachtete er dabei nicht die Vorfahrt einer 61 - Jährigen aus Nidda. Die Frau fuhr einen VW Touran und war auf der B 457 von Gießen in Richtung Hungen unterwegs. Glücklicherweise verletzte sich offenbar niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell