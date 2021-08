Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 10.08.2021:

Haft nach Angriff und Widerstand in U-Haft + Zetteltrick erfolgreich - Polizei fahndet nach zwei Frauen + Fahrrad geraubt + Leichtverletzter nach Zusammenstoß mit Wildschwein

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet

Viele Fahrzeug- und viele Personenkontrollen wurden in den späten Abendstunden am Montag und den frühen Morgenstunden am Dienstag im Stadtgebiet durchgeführt. Die Beamten waren zwischen 23.00 und 02.00 Uhr, in der Rodheimer Straße, in der Frankfurter Straße und in der Licher Straße tätig und zogen etwa 80 Fahrzeuge aus dem Verkehr. Etwa 110 Personen wurden überprüft. Neben Verstößen, die Barverwarnungen, unter anderem wegen Handynutzung, erwischten die Beamten zwei Personen, die ohne die notwendige Fahrerlaubnis unterwegs waren. Ein Autofahrer hatte Drogen genommen. Er musste mit zur Blutentnahme.

Gießen: Haft nach Angriff und Widerstand in U-Haft

Ein Guineer, der am letzten Donnerstag am Lahnufer zwei Personen angriff und verletzte (siehe Pressemeldung vom 06.08.21), sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 28 - jährige Asylbewerber hatte nach dem Angriff sich noch den Polizeibeamten widersetzt und Widerstand geleistet. Auf Antrag der Gießener Staatsanwaltschaft erfolgte am letzten Freitag eine Vorführung beim zuständigen Amtsgericht. Gegen den Guineer wurde Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Haftanstalt gebracht.

Gießen: Zetteltrick erfolgreich - Polizei fahndet nach zwei Frauen

Eine 89 - Jährige wurde am Montagmittag Opfer von Trickdieben. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld und eine Bankkarte. Die beiden Frauen, die etwa 35 Jahre alt und 165 Zentimeter groß sein sollen, wendeten gestern den sogenannten Zetteltrick an. Zunächst hatte eine der beiden Trickdiebinnen bei der Seniorin geklingelt. Im Treppenhaus angekommen, gaukelte sie der 89 - Jährigen vor, dass sie eigentlich zu einer Nachbarin wolle. Da die Nachbarin nicht da sei, so die Unbekannte weiter, wolle sie einen Zettel schreiben, um eine Nachricht zu hinterlassen. Anschließend ließ die ahnungslose Gießenerin die fremde Frau in die Wohnung, um ihr Zettel und Stift zu geben. In diesem Zeitraum betrat eine zweite Unbekannte die Wohnung und suchte ungestört nach Wertsachen. Auffällig dabei war, dass die Frau die ganze Zeit mit einem großen Tuch vor der Geschädigten herumfuchtelte. Beide Frauen sollen dunkle lange Haare haben. Eine, so die Zeugin, soll schlank und die andere kräftig sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Person mit Diebesgut erwischt

In der Bahnhofstraße konnte eine Person mit mutmaßlichem Diebesgut am Montagnachmittag kontrolliert werden. Die Beamten hatten zunächst von einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Nähe erfahren und nach den Personen gefahndet. Sie konnten einen 20 - Jährigen tunesischen Asylbewerber antreffen. In dessen mitgeführter Tasche fanden die Polizisten mehrere offenbar entwendete Kleidungsstücke aus dem Kaufhaus.

Hungen: Einbrecher im Schulgebäude

In Hungen, in der Straße "Am Grassee", sind Unbekannte in eine Schule eingebrochen. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und dann mehrere Sachen beschädigt. Dann verschwanden sie wieder und nahmen mehrere kleinere Gegenstände wie Stifte und Setzkästen mit. Der angerichtete Sachschaden liegt bei fast 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lich: Fahrrad geraubt

In der Ringstraße wurde einem 12 - Jährigen am Montag, gegen 19.00 Uhr, ein sogenanntes Dirtbike entwendet. Das Kind wurde von dem Räuber angesprochen und ins Gesicht geschlagen. Unmittelbar danach verschwand der Täter mit dem Fahrrad. Durch Ermittlungen ergab sich ein Verdacht gegen einen 15 - Jährigen. Er konnte noch am gleichen Abend festgenommen werden. Das entwendete Rad wurde sichergestellt und ebenfalls noch am gleichen Abend an seinen Besitzer wieder ausgehändigt. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Lollar: Beide Kennzeichen weg

In der Marburger Straße waren am Dienstagmittag Kennzeichendiebe unterwegs. Die Langfinger hatten es auf die beiden Schilder MR-XV872 abgesehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Rabenau: Diebe haben es auf Goldfische und Hühner abgesehen

In der Uferstraße in Kesselbach haben Diebe in einer Kleingartenanlage einen Maschendrahtzaun beschädigt und dann von dem Grundstück eine Teichwanne mit Goldfischen, eine Teichpumpe, einen Elektrorasenmäher sowie einen Hahn und zehn Hühner entwendet. Darüber hinaus beschädigten sie noch eine Scheibe eines Wohnwagens und durchwühlten den Innenraum. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

A5/Grünberg: Bei Überholvorgang LKW gestreift

Ein 26-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger befuhr am Montag (09.August) gegen 19.50 Uhr den mittleren Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Kassel. Aus unbekannter Ursache geriet der LKW-Fahrer bei einem Überholvorgang nach rechts und streifte den LKW eines 44-Jährigen, der auf der rechten Spur unterwegs war. Der 44-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 5.500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Laubach: Wildunfall

Dienstagfrüh (10.August) gegen 06.30 Uhr fuhr ein 43-jähriger Mann aus Laubach in einem BMW von Gonterskirchen nach Freienseen als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier lief nach dem Aufprall in unbekannte Richtung weg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Wettenberg: Leichtverletzter nach Zusammenstoß mit Wildschwein

Ein 50-jähriger Mann in einem Dacia befuhr am Dienstag (10.August) gegen 04.10 Uhr die Landstraße 3047 von Fellingshausen nach Krofdorf. Kurz vor Krofdorf überquerte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Der 50-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Der Dacia-Fahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro.

Gießen: Unfall beim Rückwärtsfahren

Montagabend (09.August) gegen 20.30 Uhr stand eine 30-jährige Frau in einem Daimler an einer Tankstelle im Schiffenberger Weg. Offenbar beim Rückwärtsfahren übersah die Daimler-Fahrerin den Citroen einer hinter ihr stehenden 57-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Beim Rangieren Nissan beschädigt

Ein 36-jähriger Mann in einem LKW befuhr am Montag (09.August) gegen 18.45 Uhr die Straße "Kirchplatz". In Höhe der Hausnummer 14 musste der LKW-Fahrer rückwärtsfahren und stieß beim Rangieren gegen einen dort geparkten Nissan. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Poller umgefahren

Am Dienstag (10.August) gegen 11.15 Uhr fuhr ein 58-jähriger Mann mit LKW auf dem Gelände des Polizeipräsidiums in der Ferniestraße in Richtung Haupteingang. Beim Rangieren verkeilte sich das Fahrzeug offenbar mit den Absperrpollern und rissen aus der Verankerung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell