Handtasche nach Gottesdienst geraubt - Zeugenaufruf + Zweimal in kirchliche Einrichtung eingebrochen + Unfallbeteiligter verfolgt den Unfallflüchtigen

Pressemeldungen vom 14.02.2022:

Handtasche nach Gottesdienst geraubt - Zeugenaufruf + Zweimal in kirchliche Einrichtung eingebrochen + Radfahrer mit Drogen und unter Drogeneinfluss unterwegs + Unfallbeteiligter verfolgt den Unfallflüchtigen

Fernwald: Handtasche nach Gottesdienst geraubt - Zeugenaufruf

Ein unbekannter Mann raubte Sonntagmittag die Handtasche einer 61-jährigen Frau. Bereits vor der Tat fiel der Unbekannte vor der Kirche in der Kirchstraße auf und wartete. Gegen 12.20 Uhr verwickelte er dann eine 61-Frau, die nach dem Gottesdienst auf dem Weg zu ihrem Auto war, zunächst in ein Gespräch. Sie packte ihren Korb und ihre Handtasche auf den Beifahrersitz und ging auf die Fahrerseite. Als sie ins Auto stieg, riss der Unbekannte die Beifahrertür auf und schnappte sich die Handtasche. Das Opfer versuchte diese noch am Trägergurt festzuhalten, jedoch riss er und der Räuber konnte mit dem Raubgut auf seinem Fahrrad in Richtung Borngasse flüchten.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Er ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er war rasiert und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug eine leuchtend grüne Jacke, einen Rucksack und führte ein Mountainbike mit. Nach Angaben der Zeugin sah er südländisch aus. Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist der unbekannte Mann mit seinem Mountainbike vor der Kirche ebenfalls aufgefallen? Wer hat ihn während seiner Flucht beobachtet?

Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Pohlheim: Zweimal in kirchliche Einrichtung eingebrochen

Unbekannte brachen zweimal in eine kirchliche Einrichtung in der Breslauer Straße in Hausen ein. Bei den Einbrüchen hatten es die Täter offenbar auf Bargeld abgesehen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und Donnerstag auf Freitag. In beiden Fällen versachten die Langfinger Sachschäden in Höhe von etwa 400 Euro. Wer hat dort in der vergangenen Woche etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Mountainbike und PC aus Keller entwendet

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Mitte Januar und 18.00 Uhr am Freitag (11. Februar) aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses einen PC und ein gold-braunes Mountainbike der Marke Cannondale. Zutritt zu dem Verschlag verschafften sich die Täter über eine aufgehebelte Brandschutztür. Der Wert der Beute wird auf 1300 Euro beziffert. Die Höhe des verursachten Sachschadens beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter Telefonnummer: 0641 7006 6555 entgegen.

Gießen: Diebstahl aus Keller

Zwischen Dienstag, 25. Januar, 20.00 Uhr und Donnerstag, 10. Februar, 22.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang in einen abgeschlossenen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses im Holbeinring. Hier entwendeten sie einen Karton mit Sammelfiguren, DVD Boxen, DVD Spielen, Spielekonsole uns Shisha-Pfeife. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt etwa 1.400 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Telefonnummer: 0641 7006 6555

Gießen: Einbruch gescheitert

Einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro verursachten unbekannte Täter beim Einbruchsversuch in die Geschäftsräume einer sozialen Einrichtung in der Grünberger Straße. Nachdem die Täter gewaltsam die Hintertüre des Mehrfamilienhauses aufgebrochen hatten, versuchten sie die Türe zu den Geschäftsräumen aufzuhebeln. Dies misslang und die Täter flüchteten unerkannt. Die Tat ereignete sich zwischen 16.00 Uhr am Donnerstag (10. Februar) und 07.10 Uhr am Freitag (11. Februar). Hinweise unter Telefonnummer: 0641 7006 6555 nimmt die Kriminalpolizei Gießen entgegen.

Gießen: Radfahrer mit Drogen und unter Drogeneinfluss unterwegs

Weil er ohne Licht und in Schlangenlinien zwischen Fahrbahn und Bürgersteig in der Westanlage/Bahnhofstraße fuhr, fiel er einer Polizeistreife am Freitagabend gegen 21.10 Uhr auf. Der 17 Jahre alte Radfahrer stand wie sich herausstellte unter dem Einfluss berauschender Mittel und hatte offenbar auch noch Drogen dabei. Der Jugendliche räumte den regelmäßigen Konsum von Haschisch ein. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten fast 50 Gramm Mariuhana, zwei Waagen und ein Einhandmesser. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und nahmen den Radler mit zur Wache. Nach Rücksprache mit einer Staatsanwältin des Amtsgerichtes Gießen durchsuchten die Ermittler die Wohnung des 17-Jährigen. Dort konnten keine weiteren verbotenen Gegenstände sowie Substanzen aufgefunden werden.

Gießen: E-Scooter-Fahrer zu fix unterwegs

Ein E-Scooter-Fahrer war am Sonntagmittag gegen 13.00 Uhr offenbar in der Südanlage zu schnell unterwegs. Die Beamten stoppten den 25-jährigen Fahrer und stellten fest, dass der Roller es auf eine Geschwindigkeit von über 30 km/h brachte. Zur Überprüfung stellten Polizisten des regionalen Verkehrsdienstes Gießen das Elektrokleinstfahrzeug sicher. Die Beamten leiteten gegen den 25-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens ohne Zulassung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt ein.

Gießen: Über ein Promille gepustet

Polizisten zogen am Samstag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Sie stoppten ihn gegen 16.00 Uhr in der Fröbelstraße. Bei seiner Kontrolle pustete er 1,1 Promille. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache konnte er wieder nach Hause gehen.

Gießen: Keine Auffälligkeiten bei Kontrollen in Gießen

Bei den Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" stellten Beamte der Gießener Polizei und der Bereitschaftspolizei Lich keine Auffälligkeiten fest. Sie überprüften in den Mittags- und Nachmittagsstunden 28 Personen und vier Fahrzeug. Gegen vier Kontrollierten lag eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung vor. In diesen Fällen teilt die Polizei den zuständigen Staatsanwaltschaften mit, wo sich die gesuchten Personen aufhalten. Gegen einen Autofahrer leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren wegen eines Rotlichtverstoßes ein. Gegen 17.10 Uhr kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung in der Straße "Pfarrgarten" zwischen Jugendlichen und einem 42-jährigen Mannes. Als die Beamten eintrafen waren die Jugendlichen nicht mehr da.

Staufenberg: Roter Opel Corsa beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Zeit von Samstag (12. Februar) 14.00 Uhr bis Sonntag (13. Februar) 15.00 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße in Treis einen roten Opel Corsa und flüchtete, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Schaden an der Frontstoßstange wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Telefonnummer: 0641 7006 3755

Gießen-Lützellinden: Altpapiercontainer angezündet

Unbekannte zündeten am vergangenen Wochenende (12. - 13. Februar) auf dem Pausenhof einer Schule in Lützellinden einen Altpapiercontainer an. Der Schaden an dem vollständig niedergebrannten Container beträgt 500 Euro. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer kann Hinweise zu den unbekannten Tätern geben? Wer hat Beobachtungen gemacht um die Tatzeit näher einzugrenzen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Telefonnummer: 0641 7006 6555

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Unter Drogeneinfluss Unfall in Watzenborn-Steinberg verursacht

Eine 38-Jährige aus dem Landkreis Gießen fuhr am Samstag (12. Februar) gegen 22.00 Uhr mit ihrem Golf in der Wilhelmstraße auf den stehenden Mercedes eines 27-jährigen Wiesbadeners auf. Es ergab sich der Verdacht des Drogenkonsums bei der leichtverletzten Autofahrerin. Sie musste nach der Unfallaufnahme mit auf der Polizeiwache. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Sachschäden auf etwa 8.000 Euro.

Lollar: Nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar bei einem Parkmanöver einen in der Bleichstraße geparkten Mercedes. Der Unfall ereignete sich zwischen 18.00 Uhr am Sonntag (06. Februar) und 17.30 Uhr am Montag (07. Febraur). Die Polizei schätzt den Schaden an der silberfarbenen E-Klasse auf etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Linden: Unfallbeteiligter verfolgt den Unfallflüchtigen

Nach einem Unfall in der Ferniestraße in Großen-Linden flüchtete ein 35-jähriger Opel-Fahrer. Am Samstag (12. Februar) gegen 19.00 Uhr stieß der in Langgöns wohnende Mann in Höhe eines Bowlingcenters mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 40-Jährigen zusammen, welcher noch versuchte auszuweichen. Der Langgönser flüchtete und der Mercedesfahrer nahm die Verfolgung auf. In einem Feld versuchte der Fahrer zu Fuß zu flüchten. Eine Streife konnte den Unfallbeteiligten festnehmen. Da der Festgenommene über Schmerzen klagte, kam ein Rettungswagen hinzu. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten. Wer hat den Unfall in der Ferniestraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall nicht bemerkt?

Trotz Schaden von 2.500 Euro an einem Golf fuhr eine Unfallbeteiligte nach einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz in der Altenburger Straße einfach weiter. Am Freitag gegen 11.45 Uhr touchierte die zunächst Unbekannte das schwarze Auto bei einem Ausparkmanöver. Die Golf-Besitzerin beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer fast 80-jährigen Frau aus Gießen. Die Gießenerin gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht verantworten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Biebertal: VW Polo touchiert

Mehrere Schäden am Kotflügel und Stoßfänger stellte ein Fahrzeugbesitzer an seinem VW Polo am Mittwoch, den 09. Februar, 13.30 Uhr in der Wehrstraße in Fellingshausen fest. Der weiße Polo parkte dort seit Freitag gegen 10.00 Uhr. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern war offenbar der unbekannte Unfallverursacher geflüchtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Telefonnummer: 0641 7006 3755

