Hochwertiger Mercedes in Grünberg gestohlen - Offenbar Keyless Go Sytem ausgetrickst

Gießen (ots) - Grünberg:

Montagfrüh stahlen Unbekannte in der Straße "Ziegelberg" einen hochwertigen Mercedes. Der graue AMG im Wert von 50.000 Euro ist mit dem System "keyless go" ausgestattet. Bei diesem System handelt es sich um ein schlüsselloses Öffnungs- und Schließsystem, dass auch die Inbetriebnahme des Fahrzeuges ohne Schlüssel im Zündschloss ermöglicht. Das System funktioniert über Funkwellen und kann deshalb zu einer Sicherheitslücke werden. Beim Anstellen und Verschließen des Fahrzeuges wird das letzte Funkwellensignal im Transponderschlüssel gespeichert. Professionelle Diebe können mit technischem Equipment dieses Signal abfangen und über einen Reichweiten-Verlängerer bis zum Fahrzeug senden. Die Täter sind dadurch in der Lage das System zu überwinden und das Fahrzeug mittels Startknopf zu starten - unabhängig von der Lage des Schlüssels. Der kann im Haus, in der Jackentasche oder Handtasche liegen. Dadurch werden auch eingebaute und aktivierte Alarmanlagen überwunden.

Nach bisherigen Ermittlungen betraten gegen 04.00 Uhr die Unbekannten den Parkplatz des Wohnhauses. Vermutlich mit Hilfe von diesem technischen Equipment überlisteten die Täter das Keyless-Go-System des geparkten Mercedes. Sie flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug vermutlich über die B49 in Richtung Grünberg. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555 zu melden.

Tipps der Polizei:

Wenn Sie ein Auto mit Keyless-Komfortsystem besitzen:

Wählen Sie den Abstellplatz Ihres PKW sorgfältig aus.

Nutzen Sie Ihre Garage (Abschließen nicht vergessen!) bzw. Parkplätze/-häuser mit Videoüberwachung

Vorsicht bei Personen, die sich beim Ausstieg in unmittelbarer Nähe befinden, z. B. bei für Sie reservierten (Firmen-)Parkplätzen

Achten Sie auf Auffälligkeiten in Türschlossnähe (Fahrerseite), z.B. kleine Kästchen am Türschloss, Aktenkoffer, Rucksäcke

Ablegen des Fzg.-Schlüssel mind. 2 - 3 m von Eingangstüren, Fenstern pp., um die "Abstrahlungssicherheit" zu gewährleisten

Für das Ablegen des Fahrzeugs-Schlüssels zu Hause wird ein sogenannter Schlüsseltresor aus Metall empfohlen

Ebenso kann ein Fahrzeug-Schlüsselmäppchen mit spezieller Sicherheitsfolie, z. B. "Cryptalloy-Folie" Verwendung finden

Nicht formschön aber eine weitere Option ist das Einwickeln des Fahrzeugschlüssels in Alu-Folie

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell