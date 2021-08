Beschädigter Fahrkartenautomat

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 10.08.2021:

Hungen: Spur der Verwüstung hinterlassen - Polizei sucht dringend Zeugen

Einen Schaden von etwa 10.000 Euro haben Vandalen in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Bahnhofs in Trais-Horloff hinterlassen. Die Täter, so gibt es der erste Bericht der Einsatzkräfte der Polizeistation Grünberg und der Bundespolizei wieder, beschädigten "alles, was sie nur finden konnten".

Am Sonntag, gegen 08.30 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung, dass es zu erheblichen Sachbeschädigungen direkt an dem Bahnsteig der Bahnlinie zwischen Hungen und Nidda gekommen sei. Vor Ort stellten die Beamten eine wahre Spur der Verwüstung fest. Vandalen hatten vor als auch in dem alten Bahnhofgebäude, das inzwischen vom Naturschutzbund genutzt wird, mehrere Sachen beschädigt. Im Außenbereich wurde ein Fahrkartenautomat, ein Verkehrszeichen und eine Fahrplanvitrine demoliert. An dem Gebäude wurden, offenbar mit Steinen, sämtliche Fenster eingeworfen. Vermutlich durch eine Fensteröffnung stiegen die Täter in das Gebäude ein. Spiegel, Regale, Tische und andere Einrichtungsgegenstände wurden erheblich in den Räumen des Naturschutzbundes beschädigt. Ein Feuerlöscher wurde im Gebäude entleert.

Durch Mitarbeiter des kriminalpolizeilichen Erkennungsdienstes wurden am Montag die ersten Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen teilten der Polizei in den ersten Anwohnerbefragungen am Sonntagmorgen mit, dass sie gegen 04.00 Uhr aus dem Bereich der Haltestelle laute Stimmen wahrgenommen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten in den frühen Morgenstunden begangen wurden. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Gruppe geben können.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Ein Bild zeigt einen beschädigten Fahrkartenautomaten.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell