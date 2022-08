Jetzt teilen:

Gießen

Pressemeldungen vom 05.08.2022:

In Gießen mit Betäubungsmitteln gehandelt - Anzeigen folgen + Exhibitionist im Licher Park + Fußgänger in Großen-Buseck übersehen

Gießen: Mit Betäubungsmitteln gehandelt - Anzeigen folgen

Am Donnerstagabend (04.08.2022), um 19:20 Uhr, kontrollieren Polizisten einen 39-jährigen Gießener in der Straße "Burggraben". Den Beamten hatten sich zuvor Hinweise ergeben, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handelt. Bei der Kontrolle führte der 39-Jährige zum Verkauf abgepacktes Haschisch und Marihuana, sowie rund 380 Euro Bargeld mit sich. Der Gießener musste mit zur Polizeiwache. Die Beamten stellten die Drogen und das Bargeld, welches offenbar aus Drogengeschäften stammte, sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der Gießener die Wache wieder verlassen. Er muss sich nun wegen Drogenhandels verantworten.

Weitere vier Personen müssen mit Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes rechnen. Die Beamten kontrollierten die Männer zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr im Gießener Stadtgebiet. Bei allen fanden die Ermittler geringe Mengen an Haschisch oder Marihuana. Auch hier stellten die Polizisten die Drogen sicher und leiteten Ermittlungen ein.

Gießen: Unter Drogeneinfluss gefahren

Im Rahmen der sogenannten Fahrradkonzeption hielten Polizisten in der vergangenen Nacht (05.08.2022) eine 23-jährige Rad-Fahrerin an. Gegen 00:20 Uhr kontrollierten sie die junge Frau in der Rodheimer Straße. Da die aus Gießen stammende Radfahrerin offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, folgte eine Blutentnahme. Auf sie kommt nun eine Anzeige zu.

Lich: Exhibitionist im Park

Bereits am 16.07.2022 entblößte sich ein bisher Unbekannter im Bürgerpark. Der Fall wurde erst vergangenen Sonntag bei der Polizei bekannt. Eine 25-Jährige ging am 16.07.2022 zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr mit ihrem Hund im Park spazieren. In diesem Zeitraum näherte sich ein Unbekannter der aus Lich stammenden jungen Frau und führte exhibitionistische Handlungen an sich durch. Er folgte ihr zunächst ein Stück und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem schlanken, 175 cm großen Exhibitionisten geben, der 35-40 Jahre alt sein soll? Die Geschädigte beschreibt ihn als Mitteleuropäer mit gepflegtem Äußeren. Er war bekleidet mit einer grauen Sweatshirtjacke, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Darunter trug er ein weißes T-Shirt und eine kurze weiße Sporthose. Er führte zudem einen schwarzen Adidas-Rucksack mit sich. Wer hat den Vorfall mitbekommen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Lich: In Kiosk eingebrochen

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Kiosk in der Heinrich-Neeb-Straße ein. Zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr brachen sie ein Gitter und einen Fenstereinsatz auf, durch den sie in den Kiosk eindrangen. Sie stahlen neben mehreren Flaschen Alkohol, Zigaretten, Rubbellose und ein Sparschwein mit Bargeld. Zudem hebelten sie eine Tür zum Lager auf, aus dem offenbar nichts gestohlen wurde. Die Diebe flüchteten unerkannt und hinterließen einen Schaden von 1.000 Euro. Hinweise zu den unbekannten Dieben erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555

Grünberg-Harbach: Diesel abgepumpt

Aus drei Lkw´s pumpten Diebe mehrere hundert Liter Diesel ab. Zwischen 17:30 Uhr am Mittwoch (03.08.2022) und 06:30 Uhr am Donnerstag (04.08.2022) begaben sich die Unbekannten auf den Hof einer Firma in der Forsthausstraße. Dort öffneten sie die Tanks der Lkw´s und stahlen insgesamt rund 500 Liter Diesel-Kraftstoff. Der Schaden wird mit 950 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Forsthausstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0

Verkehrsunfälle:

Wettenberg-Launsbach: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert

Ein bislang Unbekannter befuhr am Donnerstag (04.August) zwischen 10.15 Uhr und 18.00 Uhr den Sandusweg in Launsbach. Offenbar beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten weißen Skoda Citigo. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck-Großen-Buseck: Fußgänger übersehen

Donnerstagmorgen (04.August) gegen 09.40 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger das Betriebsgelände eines Einkaufsmarktes. Als der Fahrer mit seinem Gespann zurücksetzte, übersah er offenbar einen 43-jährigen aus Linden, der das Gelände kehrte. Der Lkw touchierte den Lindener, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog, die durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt wurden. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lich: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Ein 30-jähriger Mann aus Fernwald in einem Suzuki und ein 35-Jähriger aus Gießen in einem Audi befuhren am Donnerstag (04.August) gegen 15.10 Uhr hintereinander die Gießener Straße in Richtung Bundesstraße 457. Als der Suzuki-Fahrer in Höhe der Hausnummer 27 hielt, bemerkte der Gießener den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf den Suzuki auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim: Unfall aufgrund gesundheitlicher Probleme

Ein 42-jähriger Mann aus Pohlheim in einem Ford befuhr am Donnerstag (04.August) gegen 11.45 Uhr die Landstraße 3132 von Grüningen in Richtung Watzenborn-Steinberg. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor der Ford-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Der 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

