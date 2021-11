In Schule und Vereinsheime eingebrochen + Von der Fahrbahn abgekommen + Über Verkehrsinsel gefahren

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldungen vom 29.11.2021:

Wieseck: In Schule eingebrochen

Zwischen Freitag (26.November) gegen 18:00 Uhr und Sonntag (28.November) 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Sporthalle einer Schule in der Straße "Eichelbaum". Sie entleerten drei Feuerlöscher, beschädigten mehrere Türen und durchwühlten ein Zimmer. Mit einer Musikanlage flüchteten die Einbrecher. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641/7006-3555.

Lich: Vereinsheime eingebrochen

Ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro war die Folge von zwei Einbrüchen in Lich. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (27.November) gegen 16:00 Uhr und Sonntag (28.November) 10:30 Uhr Zutritt zu zwei Vereinsheimen in der Feldgemarkung "Am Schäferling" Auf den Geländern und in den Gebäuden beschädigten sie Fenster, Lichter und Bewegungsmelder. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Auto aufgebrochen

Zwischen Samstag (27.November) gegen 21:00 Uhr und Sonntag (28.November) 11:00 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines parkenden Opel ein. Das Auto parkte in der Marburger Straße auf der Höhe der Hausnummer 185. Aus dem silberfarbenen Insignia entwendete der Dieb eine Kette. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Linden: Werkzeug aus Keller gestohlen

Offenbar auf Werkzeuge hatten es Unbekannte in dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Eichendorffring in Großen-Linden. Am vergangenen Wochenende verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Kellerräumen. Aus einem Kellerverschlag entwendeten sie einen Akku-Schlagbohrer und eine Werkzeugkiste. Ein Bewohner stellte am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr den Diebstahl fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

Unbekannte versuchten in der Gießener Innenstadt die Kennzeichen von zwei Fahrzeugen des Ordnungsamtes Gießen zu stehlen. Am Samstag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr montierten sie an der Ecke Kirchenplatz/Georg-Schlosser-Straße beide Kennzeichen eine Skoda. Bei einem Skoda in der Marktstraße blieb es offenbar beim Versuch. Wer hat an den beiden Orten etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Auf Parkplatz VW beschädigt

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VW nach einer Unfallflucht von Freitag (26.November) auf einem Parkplatz in der Otto-Behagel-Straße. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein Unbekannter den schwarzen Golf auf der rechten Fahrzeugseite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Unfallflucht- Zeugen gesucht

Am Samstag (27.November) gegen 17.50 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem BMW von Grünberg in Richtung Queckborn. Kurz vor einer Kurve kam dem BMW-Fahrer ein Unbekannter entgegen und überfuhr die Mittellinie. Dabei streifte der Unbekannte den BMW und flüchtete. Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich bei dem Flüchtigen vermutlich um einen schwarzen VW Passat. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zu der Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 in Verbindung zu setzen.

Pohlheim: VW touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Donnerstag (25.November) zwischen 12.20 Uhr und 12.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Neue Mitte" in Watzenborn-Steinberg einen geparkten weißen Golf an der hinteren Stoßstange. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Bei Parkmanöver Seat beschädigt

Offenbar bei einem Parkmanöver streifte ein Unbekannter zwischen Mittwoch (24.November) 18.00 Uhr und Donnerstag (25.November) 12.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Bückgasse (Höhe 10a) einen Seat. Als die Besitzerin zu ihrem roten Leon zurückkam, war dieser am hinteren, rechten Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Sonntagnacht (28.November) gegen 05.25 Uhr fuhr ein zunächst Unbekannter von Wißmar in Richtung Gießen. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Verteilerkasten und überschlug sich. Anschließend entfernte der Unfallverursacher die Kennzeichen und entfernte sich, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Die Ermittlungen führten zu einem 29-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auffahrunfall

Ein 28-jähriger Mann aus Heuchelheim in einem Toyota und ein 30-jähriger Gießener in einem Opel befuhren hintereinander die Eichgärtenallee. An der Kreuzung Eichgärtenallee/Philosophenstraße hielt der Toyota-Fahrer an einer roten Ampel. Trotz eines Bremsmanövers kam der Opel-Fahrer nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Toyota auf. Der 28-Jährige sowie eine 26-jährige Mitfahrerin verletzten sich dabei leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Wildunfall

Samstagabend (27.November) gegen 23.00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem Dacia von Hattenrod nach Burkhardsfelden als plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn lief. Beim Ausweichversuch verlor der Reskirchener die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Dacia kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer sowie ein 19-jähriger Mitfahrer verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag (28.November) gegen 13.10 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann mit einem E-Bike einen Schotterweg und beabsichtigte auf die Licher Straße einzubiegen. Dabei übersah er offenbar den Ford einer 47-Jährigen, die auf der Licher Straße in Richtung Queckborn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 61-Jährige schwere Verletzungen zu zog. Er wurde mit einem Rettunsgwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 6.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Beim Ausparken Skoda touchiert

Eine 55-jährige Frau in einem Mercedes beschädigte am Sonntag (28.November) gegen 14.45 Uhr beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße einen geparkten Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.800 Euro.

Buseck: Über Verkehrsinsel gefahren

Ein 41-jähriger Mann aus Buseck in einem BMW befuhr am Sonntag (28.November) gegen 14.55 Uhr die Landstraße 3126 von Alten-Buseck nach Großen-Buseck. Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam der BMW-Fahrer beim Abbiegen von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Schild. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Außenspiegel touchiert

Am Montag (29.November) gegen 11.45 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau aus Gießen in einem Toyota die Straße "Margaretenhütte". Dabei touchierte die Gießenerin den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Opel. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell