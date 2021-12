Kennzeichendiebstahl in Lollar+Hauswand beschmiert+Altbatterien gestohlen+Zeugenaufruf nach Körperverletzung+Handtasche aus PKW gestohlen+Einbrüche+Unfälle und Unfallfluchten

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Lollar: Kennzeichen abmontiert

Auf Kennzeichen eines Mercedes hatten es Diebe in der Straße "Am Friedhof" abgesehen. Die Diebe montierten zwischen 20.30 Uhr am Donnerstag (23. Dezember) und 19.00 Uhr am Dienstag das hintere Kennzeichen des schwarzen Kombi ab. Wer hat den Diebstahl dort beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Kennzeichens (GI-UJ 1411) machen? Hinweis bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Graffiti an Hauswand

Die Außenfassade eines Hauses in der Krofdorfer Straße rückte in den Fokus unbekannter Sprayer. Zwischen 17.00 Uhr am Dienstag und 11.00 Uhr Mittwoch kamen sie auf den Hinterhof und sprühten mit weißer Farbe mehrere Buchstaben an die Wand. Der Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu den Schmierfinken nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Grünberg: Altbatterien gestohlen

In der Carl-Benz-Straße stahlen Unbekannte vom Hof einer Werkstatt etwa 40 Altbatterien. Die Diebe schlugen zwischen 18.00 Uhr am Dienstag und 08.00 Uhr am Mittwoch zu. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

In der Straße "Neustadt" kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem polizeilichen Einsatz. Kurz vor Mitternacht drangen drei unbekannte Personen in die Wohnung eines 22-jährigen Mannes ein und gerieten mit ihm in Streit. In dessen Verlauf zog einer ein Messer und verletzte den Wohnungsinhaber im Gesicht. Anschließend flüchtete das Trio. Das Opfer musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Ein Verdächtiger ist etwa 1,86 Meter groß und hat weiß-gefärbte kurze Haare. Er trug eine grüne Jacke und eine dunkle Hose. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat das Trio kurz vor und/oder nach der Tat gesehen? Wer kann Hinweise auf dessen Identität geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Handtasche aus PKW entwendet

In der Ludwigstraße ließen Diebe eine Handtasche aus einem BMW mitgehen. Die Unbekannten machten sich zwischen 22.00 Uhr am Mittwoch und 00.50 Uhr am Donnerstag an dem grauen PKW zu schaffen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Einbruch in Wohnung

Ungebetene Gäste suchten in der Troppauer Straße ein Mehrfamilienhaus auf. Am Mittwoch zwischen 04.30 und 13.00 Uhr brachen sie eine Wohnung auf und durchsuchten mindestens ein Zimmer. Mit Rucksäcken, Bargeld und Schmuck verließen die Einbrecher das Haus. Wer hat in Höhe der Hausnummer 1 verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/6555.

Buseck: Einbruch in Alten-Buseck

Ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Lärchenwald" in Alten-Buseck geriet zwischen 04.00 Uhr am Donnerstag (23. Dezember) und 14.00 Uhr am Mittwoch (29. Dezember) in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter brachen ein Kellerfenster einer leerstehenden Wohnung auf. Hier machten sie nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute. Aus einer Garage stahlen sie eine Kettensäge und zwei Jugendfahrräder. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge dort aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555.

Mücke: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Mittwochabend (29.Dezember) gegen 18.20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Homberg in einem Seat die Landstraße 3072in Richtung Atzenhain. Dabei kam dem Seat-Fahrer in einer Kurve ein bislang Unbekannter entgegen und es kam zur Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Ins Schleudern geraten

Ein 18-jähriger Mann aus Linden in einem Ford befuhr Mittwochabend (29.Dezember) gegen 22.00 Uhr den Wißmarer Weg in Richtung Sandfeld. In Höhe der Hausnummer 26 geriet der Ford -Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auffahrunfall

Ein 56-jähriger Mann aus Langgöns in einem Audi und eine 23-jährige Wetzlarerin in einem VW befuhren am Mittwoch (29.Dezember) gegen 20.00 Uhr die Grünberger Straße in Richtung Ludwigsplatz. Die VW-Fahrerin beabsichtigte in die Roonstraße abzubiegen und fuhr dabei gegen den vorausfahrenden Audi. Durch den Aufprall krachte der Audi gegen eine Hauswand. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn von ausgelaufenem Öl reinigen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 13.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren Mazda gestreift

Ein zunächst Unbekannter streifte offenbar beim Vorbeifahren am Mittwoch (29.Dezember) gegen 11.45 Uhr einen am Fahrbahnrand der Landgrafenstraße geparkten Mazda. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 700 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 82-Jährigen aus dem Landkreis Gießen.

A45/Pohlheim: Unfall im Baustellenbereich

Am Mittwoch (29.Dezember) gegen 13.10 Uhr befuhr ein 71-jähriger Mann in einem VW den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 45 in Richtung Dortmund. Als sich die Fahrbahn im Bereich einer Baustelle auf zwei Fahrspuren verengte, stieß der VW-Fahrer gegen drei Warnbaken. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.070 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Wettenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Mittwoch (29.Dezember) gegen 17.30 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Hauptstraße in Richtung Talstraße in Krofdorf-Gleiberg. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 30 von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Laut Zeugenaussagen setzte der Unbekannte rückwärts vom Baum zurück und fuhr dann davon. Die Ermittlungen führten zu einer 60-jährigen Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell