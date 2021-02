Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 26.02.2021:

Kontrollen am Sellnberg - Drogen und Bargeld sichergestellt+++Zwei Reizgasattacken in Gießen+++Von der Fahrbahn abgekommen

Gießen: Drogen sichergestellt

Etwa 50 Gramm Drogen, fast 1.800 Euro und typische Utensilien für den Drogenverkauf haben Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag im Bereich Wiesecker Weg, Ecke Sellnberg, sichergestellt. Zwei Tatverdächtige, ein 20 - und ein 22 - Jähriger wurden in diesem Zusammenhang festgenommen. Die Beamten hatten in dem Bereich zielgerichtete Kontrollen durchgeführt. Schnell entdeckten die Beamten eine Person, die sich auffällig verhielt und in einen PKW stieg. Als die beiden Fahrzeuginsassen die Beamten bemerkten, wurde eine Tüte mit den Drogen aus dem Fahrzeug geworfen. Der Beifahrer, also die Person, die zuvor beobachtet wurde, stieg aus dem rollenden PKW aus und rannte davon. Der 22 - Jährige konnte aber wenig später festgenommen werden. Bei ihm fanden die Beamten etwa 40 Gramm Marihuana und das oben aufgeführte Bargeld und die Utensilien. Der Autofahrer, ein 20 - Jähriger, konnte wenig später ebenfalls festgenommen werden. In der weggeworfenen Tüte befanden sich fast zehn Gramm Marihuana. Aufgrund der bisher durchgeführten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass die beiden illegal mit Drogen handeln. Die Ermittlungen dauern an.

Gießen: Reizgasattacke im Linienbus

Nach drei Tatverdächtigen fahndet die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Donnerstag, gegen 19.50 Uhr, in einem Linienbus im Bereich der Rödgener Straße zugetragen hat. Offenbar kam es zwischen drei Personen zu einem Streit. In deren Folge soll einer der drei Streithähne ein Reizstoffsprühgerät eingesetzt haben. Eine unbeteiligte Mitfahrerin wurde dabei verletzt. Das Trio wird wie folgt beschrieben: Der erste Täter soll weißblond gefärbte Haare haben und etwa 50 Jahre alt sein. Die zweite Person soll mit ca. 20 Jahre deutlich jünger und zwischen 170 und 175 Zentimeter groß sein. Er wird als schmal und dunkelhäutig beschrieben. Er trug, so die Zeugen, eine blauweiße Jacke. Der dritte Mann soll kurze blonde Haare haben und einen braunen Mantel getragen haben. Möglicherweise stammt er aus Rumänien. Er soll ca. 40 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Reizgasattacke Nummer 2

In der Georg-Elser-Straße kam es am Donnerstag, gegen 23.00 Uhr, zu einer zweiten Reizgasattacke. Ein 24 - Jähriger wurde auf dem Parkplatz eines Discounters von drei Unbekannten angegriffen und mit Reizgas besprüht. Als er zu Boden ging, traten die Männer noch auf ihn ein. Eine Beschreibung des Trios liegt nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auto geöffnet und mobiles Navi entwendet

Im Anneröder Weg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch ein mobiles Navi entwendet. Die Diebe hatten einen dort abgestellten Opel Zafira offenbar gewaltsam geöffnet und den Innenraum durchsucht. Mit dem Navi und mehreren Brillen sowie Süßigkeiten verschwand er in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Offenbar zwei Taten durch einen Täter

Im Asterweg und in der Steinstraße hat ein Unbekannter am Mittwoch und Donnerstag, etwa um 14.00 und um 15.30 Uhr, versucht Fahrzeuge aufzubrechen. Der Täter soll am Mittwoch im Asterweg sich an einem Fahrzeug eines Paketzustellers zu schaffen gemacht haben. Tags darauf wurde er an einem Postfahrzeug beobachtet. In beiden Fällen konnte der Mann ohne Diebesgut entkommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Rucksack aus unverschlossenem PKW entwendet

In der Georg-Elser-Straße hat ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag einen Mazda, der offenbar nicht verschlossen war, geöffnet und daraus zwei Rucksäcke entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 32 - Jähriger gibt falsche Personalien an

Nach einer Kontrolle, die am Donnerstag, gegen 23.00 Uhr, in der Licher Straße in Gießen stattfand, gab ein Autofahrer, an dessen Fahrzeug sich entstempelte Kennzeichen befanden, gegenüber den Beamten die falschen Personalien an. Dann kam noch heraus, dass er zuvor Drogen genommen hatte.

Gießen: Gerät zeigt etwa 3,2 Promille an

Ein Radfahrer musste am Donnerstagnachmittag mit zur Blutentnahme. Zuvor hatten Beamte den stark schwankenden Fahrstil des Mannes festgestellt. Noch bevor die Beamten ihn kontrollieren konnten, fiel er um und war nicht mehr in der Lage, alleine aufzustehen. Ein Test ergab einen Wert von fast 3,2 Promille.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren Renault touchiert

Am Mittwoch (24.Februar) zwischen 09.00 Uhr und 12.15 Uhr touchierte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren einen in der Weserstraße (Höhe 5) geparkten Renault. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Megane zurückkam, war dieser am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Hyundai im Vorbeifahren gestreift

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang Unbekannter zwischen Donnerstag (18.Februar) 18.00 Uhr und Sonntag (21.Februar) 10.00 Uhr einen im Kornblumenweg (Höhe 27) geparkten Hyundai. Als die Besitzerin zu ihrem orangefarbenen I10 zurückkam, war dieser an der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Bus bremst stark - Mitfahrerin verletzt sich

Eine 31-jährige Frau aus Gießen in einem PKW und ein 33-jähriger Mann in einem Bus befuhren am Donnerstag (25.Februar) gegen 14.30 Uhr die Frankfurter Straße von der Wilhelmstraße kommend und beabsichtigten in die Liebigstraße abzubiegen. Die Gießenerin fuhr an der Ampel an, musste aufgrund eines entgegenkommenden Radfahrers jedoch bremsen. Den Bremsvorgang übersah offenbar der Busfahrer und musste eine Vollbremsung einleiten. Es kam zu keinem Zusammenstoß. Durch den Bremsvorgang kam eine 55-jährige Mitfahrerin des Busses zu Fall und verletzte sich leicht. Die 55-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Wildunfall

8.000 Euro Schaden sind die Folge eines Wildunfalls von Donnerstag (25.Februar) auf der Bundesstraße 276. Gegen 18.45 Uhr fuhr eine 44-jährige Frau aus Grünberg von Freienseen in Richtung Seenbrücke als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Das Reh rannte in unbekannte Richtung davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag (25.Februar) befuhr eine 38-jährige Frau aus Gießen mit einem Pedelec den linken Fahrstreifen des Ludwigsplatzes in Richtung Roonstraße. In Höhe der Kreuzung "Am alten Gaswerk" beabsichtigte die Pedelec-Fahrerin nach links abzubiegen. Offenbar übersah die 38-Jährige den Verkehr der Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Toyota eines 63-jährigen Mannes aus Hungen. Die Pedelec-Fahrerin verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.050 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A45/Pohlheim: LKW touchiert Hyundai beim Spurwechsel

Ein 45-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger befuhr am Donnerstag (25.Februar) gegen 16.50 Uhr die Autobahn 45 von Hanau in Richtung Dortmund auf dem rechten Fahrstreifen. Eine 28-jährige Frau aus Wettenberg in einem Hyundai befuhr die Tangente der Autobahn 5 von Frankfurt in Richtung A45 (Dortmund). Im Bereich, wo die A5 auf die A45 führt befuhr die Wettenbergerin die zweite der vier Spuren und der LKW-Fahrer die dritte Spur. Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der 45-Jährige nach rechts und übersah die Hyundai-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Zusammenstoß beim Spurwechsel

Am Freitag (26.Februar) gegen 10.05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem LKW die Hangelsteinstraße in Richtung Gießen auf der rechten Fahrspur. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Reiskirchener auf die linke Fahrspur. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 66-jährigen Frau aus Buseck. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Von der Fahrbahn abgekommen

Bei einem Unfall am Freitag (26.Februar) auf der Landstraße 3137 zwischen Ruppertsburg und Villingen verletzte sich ein 27-jähriger Mann aus Laubach schwer. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Laubacher gegen 07.00 Uhr von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und stieß gegen die Böschung. Das Fahrzeug prallte zurück auf die Fahrbahn, schlitterte in Seitenlage ca. 50 Meter weiter und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der 27-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Hungen befreit werden. Der Laubacher zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die L3137 voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell