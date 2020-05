Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 18.05.2020:

Kontrollen entlang der B276 bei Laubach+++Auto kommt im Bachlauf zu Stehen+++Wer fuhr das Fahrzeug+++

Laubach: Kontrollen entlang der B 276 - Rücksichtslose Motorradfahrer im Visier

Wie bereits angekündigt, sind die Raser auf der B 276 zwischen Laubach und Schotten weiter im Fokus der mittelhessischen Polizei. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurden die Fahrer, die zu schnell unterwegs waren, genauer unter die Lupe genommen. Am Samstag wurden von 08.00 bis 16.00 Uhr Messungen durchgeführt. Von den knapp 600 gemessenen Fahrzeugen waren knapp ein Drittel Motorräder, die am Samstag auf der B 276 unterwegs waren. Etwa sechs Prozent (37) der Motorrad- und Autofahrer waren zu schnell. Gegen 19 Motorradfahrer mussten Verwarnungen und Anzeigen gefertigt werden. Insgesamt kommen nach den Kontrollen am Samstag sechs Fahrverbote auf die Auto- und Motorradfahrer zu. Vier davon waren Motorradfahrer. Auch am Sonntag wurden ähnlich gelagerte Kontrollen durchgeführt. Die Messungen, die sich vor allem auf die Bereiche bezogen, in denen 80 km/h erlaubt ist, brachten auch wieder drei Fahrverbote gegen Motorradfahrer hervor. Der "Spitzenreiter" war um 55 km/h zu schnell. Gegen sieben Autofahrer, die auch zu schnell unterwegs waren, wurden Bußgelder erhoben. Bei den sogenannten technischen Überprüfungen ergaben sich an diesem Tag nur wenige Beanstandungen. Weitere Kontrollen sind geplant.

Gießen: Bedrohung in der Buslinie 1

Mit ins Polizeigewahrsam musste am Samstagabend ein 28 - algerischer Asylant. Der Verdächtige hatte offenbar einen 24 - Jährigen Landsmann bedrängt und bedroht. Als die Polizei eintraf, stellte es sich heraus, dass er offenbar merklich unter Alkohol stand. Er wurde zur Ausnüchterung mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Zwei Einbrüche misslungen

In der Grünberger Straße kam es Sonntagfrüh (17. Mai) zu zwei versuchten Einbrüchen und einem Einbruch. Gegen 01.20 Uhr versuchten zwei unbekannte Männer zunächst die Tür der Pizzeria aufzuhebeln. Aus unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Gegen 01.45 Uhr scheiterten sie an einer Eingangstür eines Motorsport-Fachgeschäftes. Etwa 20 Minuten später hebelten sie die Tür eines E-Zigaretten-Fachgeschäftes auf. Im Verkaufsraum durchsuchte das Duo Schränke und Schubladen- Mit Bargeld in dreistelliger Höhe flüchteten sie. Beschreibung der Verdächtigen: Beide Männer sind schlank und waren in den Gesichtern mit einem Mund-Nasen-Schutz bedeckt. Einer ist etwa 1, 65 Meter groß und trug eine schwarze Mütze, eine Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, ein Cargo-Hose, schwarze Handschuhe und Turnschuhe. Der andere Verdächtige ist etwa 1,70 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Er trug ein schwarzes Basecap mit rundem Aufkleber, eine weiß-schwarz-graue Kapuzenjacke, eine Jeans und helle Turnschuhe mit schwarzen Streifen. Er führte eine Umhängetasche mit.

Gießen: Scheibe an Seat eingeschlagen

In der Rödgener Straße schlug ein Unbekannter am Samstag (16.Mai) zwischen 14.00 und 18.30 Uhr die Scheibe eines Seats ein. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus dem Auto nur ein geringer Geldbetrag. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer hat das Tatgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Großen-Buseck. Einbruch in Einkaufsmarkt

Im Beuerner Weg waren Sonntagnacht (17.Mai) Einbrecher am Werk. Gegen 3.20 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster auf der Rückseite eines Einkaufsmarktes auf und verschafften sich Zutritt zu dem Markt. Sie öffneten Schränke und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Verdächtigen ohne Beute. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter Tel. 0641/7006-2555.

Wettenberg: Einbruch in Wochenendhaus

Zwischen Samstag (02.Mai) und Sonntag (17.Mai) drangen Unbekannte auf ein Wochenendgrundstück am Krofdorfer Ortsrand ein. Sie hebelten die Eingangstür auf und entwendeten ein Stromaggregat im Wert von 150 Euro. Außerdem hebelten sie einen auf dem Grundstück befindlichen Schuppen auf. Dort entwendeten sie offenbar nichts. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 200 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter Tel. 0641/7006-2555.

Gießen: Einbruch in Bäckerei

In der Walltorstraße hebelten Unbekannte zwischen 14.00 Uhr am Samstag (16.Mai) und 05.20 Uhr am Montag (18.Mai) die Tür zu einer Bäckerei auf. Sie drangen über den Hintereingang in das Treppenhaus ein und hebelten dort die Zugangstür zur Bäckerei auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen in der Wand verschraubten Tresor. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter Tel. 0641/7006-2555.

Gießen: Rechte Parolen gerufen

Unbekannte riefen Sonntagfrüh (17. Mai) "Sieg Heil" und andere verfassungsfeindliche Parolen. Ein Zeuge informierte gegen 07.40 Uhr die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 51-jährigen Mann und seinem 26-jährigen Sohn. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Unaufmerksamkeit verursacht Auffahrunfall

6.800 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Sonntag (17.Mai) gegen 16.55 Uhr auf der Bundesstraße B49. Ein 28-jähriger Mann aus Reiskirchen fuhr von Grünberg in Richtung Lehnheimer Kreuz. In Höhe eines Aussiedlerhofes hielt er an, um nach links abzubiegen. Den Bremsvorgang bemerkte eine 48-jährige Frau aus Mücke zu spät, versuchte nach rechts auszuweichen und stieß gegen den BMW des 28-Jährigen. Anschließend fuhr sie noch ein Stück durch den Straßengraben und stieß mit einem Schild zusammen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Ausparken VW beschädigt

Eine 21-jährige Frau beschädigte offenbar beim Ausparken am Sonntag (17.Mai) gegen 21.25 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Seniorenheims im "Alten Wetzlarer Weg" geparkten VW Golf. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Kontrolle über Fahrzeug verloren - Auto landet im Bachlauf

Zu einem Unfall kam es am Sonntag (17.Mai) gegen 13.05 Uhr auf der Landesstraße L3129 bei Pohlheim. Eine 18-jährige Frau fuhr in den Kreisverkehr bei Garbenteich ein, verlor dabei aber vermutlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie überfuhr die Verkehrsinsel, beschädigte dabei ein Verkehrsschild, querte die Gegenfahrbahn und fuhr durch eine kleine Böschung. Schließlich kam sie über einem Bachlauf zum Stehen. Dabei verletzte sich die 18-Jährige und ihre Mitfahrerin leicht. Der Schaden wird auf insgesamt 8.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Wer fuhr das Fahrzeug?

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Samstag (16.Mai) gegen 20.56 Uhr beim Ausparken einen Renault. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Schritten nachzukommen. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu dem Halter des in Frage kommenden PKW, einem 24-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Er konnte an seiner Wohnungsanschrift, ebenso wie sein mutmaßlicher 24-Jähriger Mitfahrer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, angetroffen werden. Die Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch und führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis bei dem Gießener ergab 1,84 Promille und bei dem Mitfahrer 1,62 Promille. Beide wurden zwecks Blutentnahme mit zur Wache genommen. Beide kommen als Fahrer in Frage. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555

A485/Linden: Zusammenstoß mit Reh

Ein 46-jähriger Mann befuhr am Samstag (16.Mai) gegen 23.08 Uhr die Bundesautobahn A485 von Marburg in Richtung Butzbach als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

B3/Staufenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Unfall auf der Bundesstraße B3 kam es am Montag (18.Mai). Ein 51-jähriger Mann befuhr die rechte Fahrspur mit einem LKW samt Anhänger die B3 von der A485 kommend in Richtung Marburg. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Der Schaden wird auf insgesamt 1.600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Beim Wenden Unfall verursacht

Ein zunächst unbekannter LKW-Fahrer befuhr mit einem LKW samt Anhänger am Montag (18.Mai) gegen 09.30 Uhr die Siemensstraße in Richtung May-Eyth-Weg. Im Kreuzungsbereich Siemensstraße/Carl-Benz-Straße/Gottlieb-Daimler-Straße wendete der LKW-Fahrer offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, versuchte ein 58-jähriger Mann in einem Seat, der in Richtung Robert-Bosch-Straße fuhr, auszuweichen. Dafür musste er zurücksetzen, was wiederum ein 60-jähriger LKW-Fahrer zu spät bemerkte und auf den Seat auffuhr. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Durch Hinweise konnte der Unfallverursacher jedoch ermittelt werden. Es handelt sich um einen 49-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Der Schaden wird auf 1.100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Sabine Richter Pressesprecherin

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell