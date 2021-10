Jetzt teilen:

Pressemeldungen vom 06.10.2021:

Kontrollen im Friedhofsweg - Rollerfahrer gibt Gas + Lasergerät entwendet + Mehrere Unfallfluchten

Gießen: Fahrradfahrer kontrolliert

Am Montagnachmittag fanden in der Innenstadt Gießens mehrere Fahrradkontrollen statt. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei hatte in der Westanlage und in der Rodheimer Straße mehrere Radfahrer angehalten. Hauptaugenmerk war die richtige Nutzung der Radwege. Von 25 Kontrollierten nutzten fast zehn der Radfahrer den Radweg falsch. Einige andere Radfahrer wurden darauf hingewiesen, dass die Reflektoren fehlen und die Bremsen defekt sind.

Linden: Kontrollen im Friedhofsweg - Rollerfahrer gibt Gas

Noch bevor er kontrolliert werden konnte, flüchtete der Fahrer eines Rollers am Dienstagnachmittag im Friedhofsweg. Der Rollerfahrer hatte die Polizeibeamten, welche die "Anhaltekontrollen" am frühen Nachmittag durchführten, entdeckt und gab Gas. Im Zuge der Fahndung konnte der junge Mann dann festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein hat und offenbar unter Drogen stand. Auch hatte er ein anderes Kennzeichen an dem Krad angebracht. Er wurde dann zwecks einer Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Bei einem Autofahrer, der kurz danach angehalten wurde, fanden die Beamten einen verbotenen Schlagstock und Messer.

Linden: Taschendieb im Tannenweg unterwegs

Eine Handtasche mit mehreren Hundert Euro hat ein Unbekannter am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Tannenweg in Großen-Linden entwendet. Der Unbekannte hatte eine 78 - Jährige abgelenkt und die Handtasche, die auf dem Rücksitz des Autos abgelegt war, entwendet. Der Dieb soll etwa 60 Jahre alt und 170 Zentimeter groß sein. Er wird zudem als schlank beschrieben mit kurzen Haaren. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Rucksack weg

Die Scheibe eines VW Transportes haben Unbekannte am Dienstag, zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, in der Friedhofsallee eingeschlagen. Aus dem Innenraum holten sich die Täter dann einen Rucksack, in dem sich auch Bargeld und Bankkarten befanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Lasergerät entwendet

In der Hauptstraße in Krofdorf-Gleiberg hatten es Langfinger auf ein Lasergerät abgesehen. Das Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro befand sich in einem Container. Offenbar hatten die Diebe die Baustelle unbemerkt betreten und zugeschlagen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Audi beschädigt und weggefahren

1.100 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht zwischen Montag (27.September) 20.00 Uhr und Dienstag (28.September) 06.40 Uhr in der Karlsbader Straße. Auf unbekannte Art und Weise beschädigte ein Unbekannter den weißen A4 am hinteren, rechten Kotflügel und fuhr davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auf Parkplatz Ford beschädigt

Nur 30 Minuten parkte ein Ford am Dienstag (05.Oktober) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marburger Straße. Vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigte ein Unbekannter zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr den schwarzen S-Max an der hinteren, linken Seite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß auf Parkplatz

Ein 24-jähriger Mann aus Gießen in einem Renault beabsichtigte am Dienstag (05.Oktober) gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Pfingstweide" auszuparken. Dabei erkannte er ein hinter ihm stehendes Fahrzeug zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall beim Spurwechsel

Ein 29-jähriger Mann aus Heuchlheim in einem LKW mit Anhänger befuhr am Dienstag (05.Oktober) gegen 14.45 Uhr die linke Spur der Heuchelheimer Straße in Richtung Hechelheim. Offenbar übersah der LKW-Fahrer beim Wechsel auf die rechte Spur den LKW eines 37-Jährigen, der auf der rechten Spur unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.050 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Pfosten angefahren

Am Montag (04.Oktober) gegen 14.30 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer die Zufahrt zu einem Parkplatz in der Grünberger Straße. Dabei stieß der Unbekannte gegen einen Absperrpfosten und entfernte sich anschließend. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 42-jährigen Frau aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

