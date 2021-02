Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 02.02.2021:

Kontrollen im Landkreis+++ Ladendieb hinterlässt Rucksack+++ Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Gießen: Rucksack aus Opel gestohlen

In der Straße "Johannesberg" stahl ein Unbekannter einen Rucksack aus einem geparkten Opel. Der weiße Movano stand dort am Montag (01. Februar) zwischen 08.00 und 12.00 Uhr. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kontrollen im Landkreis

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montagabend gegen 20.45 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße eine 28-jährige Gießenerin. In dem Auto befand sich ein Pfefferspray und ein Einhandmesser, welches offenbar einem Mitfahrer gehörte. Darüber hinaus fanden die Ordnungshüter eine geringe Menge Kokain bei der Frau. Ein Drogentest reagierte bei ihr positiv auf Amphetamine und Kokain. Es folgte die Sicherstellung des verbotenen Pfeffersprays und die Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Bei Kontrollmaßnahmen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" überprüften Polizisten insgesamt neun Fahrzeuge und 17 Personen. Sie stoppten die Fahrzeuge und Personen insbesondere an verschiedenen Orten in der Innenstadt von Gießen. In der alten Schulstraße fanden sie bei einem 32-jährigen Mann Marihuana und Speed sowie bei einem 36-jährigen Gießener Marihuana. Die Ordnungshüter stellten die Drogen sicher und leiteten jeweils ein Ermittlungsverfahren ein.

Gießen: Ladendieb hinterlässt Rucksack

Nachdem die Kassiererin einer Drogerie im Seltersweg einen Unbekannten bat, den Rucksack zu öffnen, gab er Gas. Den Rucksack mit mutmaßlichem Diebesgut (Kosmetika) ließ er in der Filiale zurück. Der Dieb flüchtete in die Richtung eines Schuhgeschäftes. Er war etwa 1,80 Meter groß und etwa 85 - 90 kg schwer. Der Diebstahl ereignete sich am Montag (01. Februar) gegen 19.45 Uhr. Der Verdächtige hat schwarze Haare und sah nach Zeugenangaben südländisch aus. Er trug eine schwarze Wintermütze, eine dunkelrote Jacke und eine graue Jogginghose. Wer hat den Dieb gesehen und kann Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Anhänger touchiert

Etwa 30.200 Euro war die Folge eines Unfalles auf dem Rastplatz "Reinhardshain-Nord" der Bundesautobahn 5. Eine 27-jährige BMW-Fahrerin fuhr Dienstagfrüh (02. Februar) gegen 03.30 Uhr von der Autobahn 5 auf den Rastplatz ab. Dabei streifte sie mit ihrem PKW den Anhänger eines Sattelzuges. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gießen: Mercedes beschädigt

Im Waldbrunnenweg touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten Mercedes. Die graue E-Klasse stand dort am Montag (01. Februar) zwischen 10.30 und 16.00 Uhr. Der Schaden an der rechten Seite des Fahrzeuges wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Langgöns: Kontrolle über das Fahrzeug verloren

Ein 18-jähriger Autofahrer hat Montagabend offenbar die Kontrolle über seinen Polo verloren. Er war gegen 21.00 Uhr auf der Holzheimer Straße in Lang-Göns unterwegs, als er von der Fahrbahn auf den Parkplatz eines Autohauses abkam. Sein Kleinwagen prallte gegen zwei Fahrzeuge und gegen das Gebäude des Fachhandels. Bei einem Alkoholtest pustete der junge Mann 0,97 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 27.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Parkhausschranke beschädigt

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag gegen 18.00 Uhr die Schranke des Parkhauses in der Galerie Neustädter Tor. Der Fahrer war offenbar einem hinausfahrenden PKW gefolgt und beschädigte die herunterkommenden Schranke. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 77-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Hungen: Zusammenstoß an Kreuzung

An der Kreuzung Neue Straße/Heegweeg stießen Montagnachmittag gegen 17.45 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 62-jährige Frau aus Hungen war mit ihrem Hyundai im Heegweg in Richtung "An den Obstgärten" unterwegs. An der Kreuzung stieß sie mit dem Tiguan einer 47-Jährigen zusammen, die auf der "Neue Straße" in Richtung Weedstraße fuhr. Bei dem Unfall verletzte sich offenbar niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Sabine Richter Pressesprecherin

Jörg Reinemer Pressesprecher

