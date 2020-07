Kontrollen in Pohlheim und Reiskirchen; Sicherstellung von mehreren Spielautomaten - BMW stillgelegt

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 16.07.2020:

Reiskirchen / Pohlheim: Kontrollen in Sisha-Bars und Wettbüros; Sicherstellung mehreren Spielautomaten - BMW stillgelegt

Mehrere Beamte der Kriminalpolizei, der Polizeidirektion Gießen, der Bereitschaftspolizei Lich sowie Mitarbeiter der beiden Ordnungsämter Pohlheim und Rieskirchen sowie des Landkreises Gießen kontrollierten am Mittwochnachmittag und am Mittwochabend einige Shisha-Bars und Wettbüros. Darüber hinaus waren Beamte der Arbeitsgruppe Tuner / Poser im Einsatz.

Am frühen Nachmittag wurde eine Sports Bar in der Rudolf-Diesel-Straße in Pohlheim überprüft. Es stellte sich schnell heraus, dass dort offenbar mehrere Auflagen und gesetzliche Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Beispielsweise war die Sports Bar nicht von der angrenzenden Shisha Bar baulich getrennt. Weiter stellte sich heraus, dass drei der aufgestellten Spielautomaten nicht über die erforderliche Zulassung verfügten. Die Automaten wurden sichergestellt und weggebracht. Auf die Betreiber kommen nun Verfahren wegen der Fälschung technischer Aufzeichnungen, der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspielen sowie der Steuerhinterziehung zu. Während die Kontrolle in der Bar noch andauerte, entdeckten die Beamten der Arbeitsgruppe Tuner / Poser in der Nähe einen PKW, der offenbar illegal getunt wurde. Zudem stellte es sich heraus, dass der TÜH des PKW bereits seit Februar 2020 abgelaufen war. Die Beamten mussten die Kennzeichen und den Fahrzeugschein sicherstellen. Der "stillgelegte" BMW musste vor Ort stehen bleiben.

Am Abend wurden dann noch zwei Adressen in Reiskirchen überprüft. Dabei handelt es sich um eine Sisha - Bar und ein Sportwetten Shop. In der Shisha - Bar stellten die Beamten einen weiteren Spielautomaten, der ebenfalls ohne die erforderliche Zulassung betrieben wurde, sicher. Ebenfalls sichergestellt wurden elf Kilogramm Tabak. Offenbar war der Tabak nicht versteuert worden.

Die Kontrollen sollen demnächst fortgesetzt werden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell