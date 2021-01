Korrektur zur Pressemeldung vom 25.01.2021, 16:22 Uhr - Reizstoff in Bus gesprüht

Jetzt teilen:

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag (24. Januar) und nicht am Samstag. Nachfolgend finden Sie die korrigierte Meldung

Ein Fahrgast der Linie 1 sprühte Sonntagnachmittag in der Buslinie 1 mit Reizstoff. Gegen 15.50 Uhr kam es offenbar zu einem Konflikt zwischen einem 19-jährigen staatenlosen Asylbewerber und einem 46-jährigen Mann aus Algerien. Nach der Attacke flüchtete der 19-Jährige in einen anderen Bus an der Haltestelle Berliner Platz und konnte dort von Polizisten festgenommen werden. Das Reizgas stellten die Beamten sicher. Wer hat den Vorfall beobachtet? Gibt es weitere Fahrgäste, die aufgrund des Reizstoffes betroffen waren? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

