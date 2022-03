Kriminalstatistik für das Polizeipräsidium Mittelhessen sowie die Landkreise Gießen, Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill und Wetterau vorgestellt

Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Mittelhessen im Vergleich der letzten Jahre

Pressemeldung vom 04.03.2022:

Höchste Aufklärungsquote seit Bestehen des Präsidiums - Zunahme der Straftaten aufgrund polizeilicher Maßnahmen - Viele neue Herausforderungen

Mittelhessen / Gießen, Marburg, Friedberg, Dillenburg: Am 04.03.2022 stellte Polizeipräsident Bernd Paul die wichtigsten Inhalte der polizeilichen Kriminalstatistik 2021 für den Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen sowie der vier Landkreise Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill vor.

"Im letzten Jahr stellten sich uns wieder viele schwierige Herausforderungen. Uns ist es gelungen, diese Aufgaben und auch das sprichwörtliche Alltagsgeschäft mehr als gut zu meistern sowie dazu beizutragen, dass die Aufklärungsquote in Mittelhessen sich auf einem neuen Bestwert befindet. Dort liegen wir mit 68,8 Prozent deutlich über der landesweiten Aufklärungsquote von 65,6 Prozent und im Vergleich mit allen anderen hessischen Flächenpräsidien auf dem hervorragenden zweiten Platz.

Gegenüber 2020 kam es im letzten Jahr zu einer Zunahme von etwas mehr als 2.000 Straftaten. Die Ursache dafür liegt größtenteils in dem hohen Engagement sowie der Ermittlungsarbeit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. So haben unter anderem viele Kontrollen im öffentlichen Raum dazu beigetragen, dass die Fallzahlen rund um die Rauschgiftkriminalität erkennbar gestiegen sind. Ein weiterer Grund liegt in den umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des mittelhessischen Regionalabschnittes der BAO Fokus. Es ist gelungen, widerliche Straftaten des Kindesmissbrauches ans Tageslicht zu bringen und die Täter aus der Anonymität zu holen. Diese und noch viele andere Initiativen und Aktivitäten in unserem Präsidium zeigen sich dann auch folgerichtig in den sehr guten Zahlen der mittelhessischen polizeilichen Kriminalstatistik.

Im letzten Jahr mussten wir, wie auch bereits im Vorjahr, mit den Auswirkungen der Pandemie kämpfen. Wir sind auch weiter vorsichtig und reagieren sehr schnell durch jeweils angepasste Konzepte unseres Corona - Stabes auf neue Situationen. Dies ist uns bislang hervorragend gelungen. Hauptsächlich ist dies dem vorbildlichen Verhalten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken. Dafür und auch für die tolle Arbeit im letzten Jahr geht mein Dank an alle.", so Polizeipräsident Bernd Paul bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das Jahr 2021.

Die gesamte Meldung zur polizeilichen Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Mittelhessen und der Landkreise Marburg-Biedenkopf, Gießen, Lahn-Dill und Wetterau befinden sich unter:

https://ppmh.polizei.hessen.de/Startseite/

