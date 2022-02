Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldung vom 25.02.2022:

Ladendieb festgehalten, entlassen und wieder festgenommen + Audi in Albach entwendet und in Dresden wieder aufgefunden + Beamten gebissen + Motorradfahrer stürzt

Gießen: Ladendieb festgehalten, entlassen und wieder festgenommen

In einem Lebensmittelmarkt in der Markstraße wurde am Donnerstagabend ein mutmaßlicher Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 44 - Jährige marokkanische Asylbewerber hatte offenbar Sachen im Wert von fast 100 Euro eingesteckt. Als er mit den Sachen flüchten wollte, schritten die Zeugen ein. Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Unmittelbar danach setzte der Asylbewerber offenbar seinen Diebeszug fort. Er entwendete aus einem Kaufhaus am Seltersweg Sachen im Wert von etwa 1.100 Euro. Auch hier waren Ladendetektive auf den mutmaßlichen Dieb aufmerksam geworden. Die Beamten nahmen den Marokkaner ein zweites Mal fest. Dieses Mal wurde er in eine Zelle gebracht. Die Staatsanwaltschaft Gießen beantragte die Vorführung vor einem Haftrichter. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Fernwald: Audi in Albach entwendet und in Dresden wieder aufgefunden

In der Nacht zum Freitag wurde im Eichenweg ein schwarzer Audi A 5 entwendet. Der PKW wurde möglicherweise mit einem sogenannten "Funkwellenverlängerer" geöffnet und dann weggefahren. Der Besitzer des PKW erhielt am Freitagmorgen dann einen Anruf der Polizei und wurde somit gegen 08.00 Uhr erst auf den Diebstahl des PKW aufmerksam. Offenbar war der Fahrzeugdieb bis Dresden gekommen. Dort hatte der Fahrer einen Verkehrsunfall und konnte anschließend festgenommen werden. Die Ermittlungen dazu dauern aktuell noch an. Um solch eine Diebstahl den Tätern so schwer wie möglich zu machen, empfiehlt die Gießener Kripo: a) Wählen Sie den Abstellplatz Ihres PKW sorgfältig aus: b) Nutzen Sie, wenn möglich, Ihre Garage (Abschließen nicht vergessen!) bzw. Parkplätze/-häuser mit Videoüberwachung c) Vorsicht bei Personen, die sich beim Ausstieg in unmittelbarer Nähe befinden, z. B. d) Ablegen des Fahrzeugschlüssels mind. 2 - 3 m von Eingangstüren, Fenstern pp., um die "Abstrahlungssicherheit" zu gewährleisten e) Für das Ablegen des Fahrzeugschlüssels zu Hause wird ein sog. Schlüsseltresor aus Metall empfohlen f) Ebenso kann ein Fahrzeugschlüsselmäppchen mit spezieller Sicherheitsfolie, z. B. "Cryptally-Folie" Verwendung finden g) Nicht formschön aber eine weitere Option ist das Einwickeln des Schlüssels in Alu-Folie Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Armbanduhr und TV entwendet

In der Lindenstraße waren zwischen Sonntag und Donnerstag Einbrecher unterwegs. Die Täter hatten sich auf ein Hofgrundstück begeben und von dort eine Leiter benutzt, um in das Dachgeschoss des Wohnhauses zu kommen. Dort verschafften sich die Diebe dann Zugang und durchsuchten mehrere Zimmer. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Trompete entwendet

Im Wartweg haben Diebe zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend aus einem Opel Zafira eine Trompete und Noten entwendet. Die Diebe hatten eine Scheibe eingeschlagen und dann den Innenraum durchwühlt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Beamten gebissen

In der Straße Kirchberg in Muschenheim wurden Beamte am frühen Freitagmorgen zu einer häuslichen Gewalt gerufen. Als die Beamten eintrafen, zeigte sich der Mann äußerst aggressiv. Er bespuckte und beleidigte die Polizisten. Bei der dann durchgeführten Festnahme widersetzte sich der Mann und biss einen Beamten. Auf den 39 - Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Motorradfahrer stürzt

Am Donnerstag (24.Februar) gegen 19.15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Gießen auf einem Motorrad die Straße "Südanlage" von der "Neuen Bäue" kommend auf dem rechten Fahrstreifen. Um ein vorausfahrendes unbekanntes Fahrzeug zu überholen, wechselte der Motorradfahrer auf den linken Fahrstreifen. Offenbar ohne auf den 26-Jährigen zu achten, wechselte der Unbekannte vor dem Motorrad auf den linken Fahrstreifen. Um einen Aufprall zu verhindern, bremste der Gießener stark ab und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Pestalozzistraße

5.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Dacia nach einer Unfallflucht zwischen Mittwoch (23.Februar) 17.00 Uhr und Donnerstag (24.Februar) 11.30 Uhr in der Pestalozzistraße. Als der Besitzer zu seinem weißen Lodgy zurückkam, war dieser an der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall in Fahrbahnverengung

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Donnerstag (24.Februar) gegen 18.15 Uhr die Philosophenstraße in Richtung Ursulum. Im Bereich einer Fahrbahnverengung prallte der Unbekannte gegen den Skoda eines 41-Jährigen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einer 23-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Beim Vorbeifahren Skoda gestreift

Ein bislang Unbekannter streifte am Donnerstag (24.Februar) gegen 12.00 Uhr beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Carl-Geist-Straße geparkten blauen Skoda Fabia. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Fernwald: Hoftor beschädigt

Ein zunächst Unbekannter fuhr am Donnerstag (24.Februar) gegen 14.20 Uhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in der Straße "Zum Buchwald". Dabei kollidierte der Unbekannte mit dem Hoftor eines gegenüberliegenden Grundstücks. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu machen. Die Ermittlungen führten zu einem 58-jährigen Mann aus dem Landkreis Rosenheim. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Außenspiegel touchiert

Am Dienstag (22.Februar) zwischen 21.00 Uhr und 22.30 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter einen am Fahrbahnrand der Gießener Straße geparkten Daimler am Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem Unfallverursacher um einen silberfarbenen Mercedes. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Eine 31-jährige Frau aus Heuchelheim in einem Audi befuhr am Donnerstag (24.Februar) gegen 18.35 Uhr die Stephanstraße in Richtung Bismarckstraße. Dabei missachtete die Audi-Fahrerin die Vorfahrt eines 58-jährigen Radfahrers, der von links aus der Bismarckstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 310 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß am Ludwigsplatz

Am Donnerstag (24.Februar) gegen 14.50 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann in einem Audi von der Gutenbergstraße in die Kreuzung Ludwigsplatz/Grünberger Straße ein. Offenbar missachtete der Audi-Fahrer dabei die Vorfahrt eines 57-Jährigen, der die Grünberger Straße befuhr. ES kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Biebertal: BMW gestreift

Offenbar beim Vorbeifahren streifte ein 80-jähriger Mann in einem Fiat in der Gießener Straße in Rodheim-Bieber einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

