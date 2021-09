Ladendieb reißt sich los+Portemonnaie gestohlen+Von der Straße abgekommen+Unfallfluchten+Hund nach Unfall verstorben+

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Gießen: Parfüm in "Klautasche" gesteckt - Dieb reißt sich los

Ein zunächst unbekannter Dieb steckte am Donnerstagmittag Parfüm im Wert von mehreren Hundert Euro in eine mitgeführte "Klautasche" ein. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und versuchte den Dieb, nachdem dieser das Geschäft verließ, festzuhalten. Der Langfinger riss sich los, warf dabei die Tasche mit dem Diebesgut sowie seinen Rucksack weg und flüchtete in Richtung Elefantenklo. Die Ermittlungen führten zu einem 32-jährigen Asylbewerber aus Syrien. Polizeibeamte konnten in an einer Asylbewerberunterkunft festnehmen und fanden bei ihm eine geringe Menge Haschisch. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder.

Reiskirchen: Geldbörse entwendet

Nur einen kleinen Moment hatte eine 68-Jährige ihre Tasche auf dem Fahrrad aus den Augen gelassen, da war es auch schon passiert - die auf dem Gepäckträger in einer Tasche befindliche Geldbörse war weg. Die Seniorin war am Donnerstag gegen 12.10 Uhr vor einer Bank in der Grünberger Straße und warf Überweisungen in den Briefkasten ein, als der Dieb zuschlug. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle:

Hungen: Von der Straße abgekommen

In einer Rechtskurve auf der Bundesstraße 489 zwischen Utphe und Inheiden kam Freitagfrüh gegen 06.00 Uhr ein 62-Jähriger aus Hungen mit seinem Opel beim Überholen eines anderen Verkehrsteilnehmers von der Straße ab. Anschließend überschlug sich das Auto und landete im Straßengraben auf dem Dach. Nach ersten Erkenntnissen blieb der Hungener bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Lollar: Parkplatzrempler

Trotz 3.000 Euro Schaden an einem Peugeot fuhr ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall auf dem Lidl-Platz im Rothweg einfach weiter. Der schwarze SUV stand dort am Dienstagvormittag (31. August) und hat nun einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Chrysler beschädigt

3.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Daimler nach einem Unfall in der Paul-Zipp-Straße. Der schwarze Chrysler stand dort zwischen 08.00 Uhr am Donnerstag der vergangenen Woche (02. September) und 13.15 am Dienstag (07. August) auf dem Parkplatz in der Nähe eines Krankenhauses. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallbeteiligter schlägt zu (Nachtrag zur Meldung vom 09.09.2021;16..35 Uhr)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5016368

Wir berichteten gestern über einen Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in der Eichengärtenallee. Der Polizei liegt nun eine detaillierte Personenbeschreibung des flüchtigen Unfallbeteiligten vor:

Nach Angaben einer Zeugin soll der flüchtige Radfahrer etwa 55 Jahre alt sein, etwa 190 cm groß und eine Glatze gehabt haben. Er trug einen Helm, eine grün-gelbe Warnweste, ein blau-weißes Radtrikot und eine dunkle Radhose. Der Unbekannte soll auf einem schwarz-blauen Fahrrad des Herstellers CUBE unterwegs gewesen sein. Die Zeugin ist dem Radfahrer bis zum Parkplatz der THM offenbar noch hinterhergelaufen, verlor ihn dann aber letztendlich aus den Augen.

Wer kann Angaben zur Identität des flüchtigen Radfahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Hund gefahren - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Mittwochmittag an der Kreuzung Sudetenlandstraße/Marburger Straße einen Hund an. Das Tier erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Hundehalterin wollte gegen 13.15 Uhr an der Fußgängerampel die Straße überqueren, als plötzlich ein PKW aus der Sudetenlandstraße in die Marburger Straße abbog. Dabei erfasste der Autofahrer das Tier und fuhr einfach weiter. Das Tier verstarb noch an der Unfallstelle. Die Halterin erlitt infolgedessen einen medizinischen Notfall und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das unfallflüchtige Fahrzeug soll ein dunkler PKW mit dunklen Scheiben gewesen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach zwei Frauen, die offenbar zum Unfallzeitpunkt an einem Bankautomaten der Marburger Straße/Sudetenlandstraße waren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: 19-Jährige nach Unfall leichtverletzt

Eine Leichtverletzte und 12.500 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Unfalles in der Lahnstraße. Am Donnerstag gegen 22.15 Uhr waren ein 61-jähriger Wetzlarer und eine 19-jährige Gießenerin auf der Lahnstraße mit ihren Fahrzeugen in Richtung Bachweg unterwegs. Der Toyota-Fahrer bremste und die Mazda-Fahrerin fuhr anschließend auf. Die Autofahrerin kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Zwei Unternehmen schleppten die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug ab.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell