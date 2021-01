Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 18.01.2021:

Landkreis Gießen: Kripo warnt vor Schockanrufern

Aus aktuellem Anlass warnt die Gießener Kripo vor sogenannten Schockanrufern. Seit den Mittagsstunden (Montag, 18.01.2021) wurden im Landkreis Gießen bereits über zwei Dutzend Personen angerufen. Bislang hatten die Betrüger, die sich unter anderem als Enkel ausgaben, noch keinen Erfolg.

Die Gießener Kripo warnt ausdrücklich vor diesen Anrufern. Hierbei handelt es sich um eine besonders perfide und verwerfliche Variante des bekannten Enkeltricks, also um Betrug. Der Anrufer ist einzig und allein auf das Geld aus. Die wie auch immer dargestellte Notsituation ist frei erfunden und entbehrt jeder Grundlage.

In den bisher bekannten Gesprächen hatten sich die Betrüger zumeist als Enkel ausgegeben und behauptet, dass man dringend nach einem Unfall Geld für eine Kaution benötige.

Die Polizei rät dringend:

a) Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein, prägen Sie sich jedoch Stimme und sprachliche Besonderheiten des Anrufers ein. b) Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer. c) Wenn Sie zu einem Rückruf aufgefordert werden: rufen Sie nicht zurück. d) Wenden Sie sich unverzüglich an Ihre nächste Polizeidienststelle. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell