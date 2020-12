Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 23.12.20:

Langgöns: Großbrand in Oberkleen - Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen zu schließen

Zu einem größeren Gebäudebrand kommt es aktuell in der Steinbruchstraße in Oberkleen. Die ersten Anrufe gingen gegen 07.00 Uhr ein. Es stellte sich heraus, dass das Gebäude bei Eintreffen der ersten Streife in Vollbrand stand. Hinweise zur Brandursache liegen noch nicht vor.

Die Löscharbeiten dauern an. Durch den Brand kommt es aktuell zu einer starken Rauchentwicklung. Aus diesem Grund werden die Anwohner gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Weiteres liegt aktuell nicht vor.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell