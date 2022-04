Linden-Großen-Linden: Tödlicher Unfall am Bahnhof

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Linden-Großen-Linden:

Am Dienstagabend kam es zu einem tragischen Unfall am Bahnhof in Großen-Linden, bei dem zwei Frauen tödlich verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte eine 55-jährige Frau gegen 21:45 Uhr die Gleise von Bahnsteig 2. Ihre beiden Töchter im Alter von 19 und 20 Jahren hielten sich zu diesem Zeitpunkt am Bahnsteig auf.

Offenbar bemerkte die 20-jährige Tochter eine herannahende Regionalbahn, die auf der Durchfahrt von Treysa in Richtung Frankfurt am Main, den Bahnhof durchfuhr. Sie versuchte ihre Mutter zurückzuziehen. Beide Frauen wurden durch den Zug erfasst und tödlich verletzt.

Die 19-jährige Tochter wie auch die im Zug befindlichen Reisenden blieben unverletzt. Der betreffende Streckenabschnitt zwischen Großen-Linden und Langgöns war beidseitig zwischen 21:50 Uhr und 01:10 Uhr für den Bahnverkehr in beide Richtungen gesperrt. Hierdurch kam es zu Beeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei in Gießen in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell