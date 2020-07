Jetzt teilen:

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 08.07.2020:

Love-Scamming scheitert durch aufmerksamen Familienangehörigen+++ Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet+++ Zusammenstoß mit Pedelec

Gießen: Love-Scamming scheitert durch aufmerksamen Familienangehörigen

Nicht an sein Ziel kam in den letzten Tagen ein Betrüger, der mittels dem sogenannten "Love - Scamming" eine 46 - Jährige betrügen wollte. Der Unbekannte, der die Gießenerin vor einigen Tagen über einen Messangerdienst kontaktierte, gab an, verwitwet zu sein und für das US-Militär seinen Dienst in Syrien auszuüben. Er suchte offenbar nach einem Kontakt und unterhielt sich mit der 46 - Jährigen später in Englisch. In den vielen Gesprächen und Nachrichten schilderte er der Frau, dass er eine Summe von 500.000 Dollar anlässlich einer Beförderung erhalten habe. Das Geld sei nun in England und könne wegen des Zolls nicht weitergeleitet werden. Um dies zu umgehen, müsse die Gießenerin 3.000 Dollar zahlen. Letztendlich wies ein Familienangehöriger die Frau noch rechtzeitig auf den Betrug hin. Sie erstattete Strafanzeige.

Die Gießener Kripo warnt daher vor diesen "Liebesbetrügern im Internet"! Beim sogenannten "Romance Scam" (scam, englische Bezeichnung für Betrug) spielen die Täter ihren Opfern eine Liebesbeziehung vor. Das Ziel der Täter ist immer das Gleiche: Sie wollen ihre Opfer finanziell schädigen!

Hier einige Informationen der Gießener Kripo!

---Wer sind die Betrüger?--

Am anderen Ende der Leitung sitzen professionelle Banden, die hohe Erfahrungswerte im Umgang mit ihren Opfern haben. Diese Täter haben mit dem Bild des vermeintlichen "Traumpartners" nichts gemeinsam. Häufig handelt es sich sogar um mehrere Personen, die sich abwechseln und denen das Opfer in vertraulichen Gesprächen intimste Informationen Preis gibt. Da die Täter oft im Ausland sitzen, gestalten sich die polizeilichen Ermittlungen entsprechend aufwendig. Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass jeder Euro, der überwiesen wird, unwiederbringlich verloren ist.

---Wie erkenne ich einen Liebesbetrüger?---

Die Betrüger kommunizieren oft in Englisch. Wer auf deutschen Singleportalen mit einer kurzen, unpersönlichen Nachricht in Englisch zum Chat eingeladen wird, sollte bereits vorsichtig werden. Die Profilbilder der Betrüger sind häufig aus dem Internet gestohlen. Oft sind diese unscharf und nur in kleiner Auflösung verfügbar. Im Kontakt mit dem Opfer überhäufen die Täter ihre Opfer mit Liebesschwüren, Liebeserklärungen und stellen sehr schnell eine Hochzeit und ein gemeinsames Leben in Aussicht. Die Täter bezeichnen ihr Opfer sehr schnell als "Ehemann" oder "Ehefrau". Sehr schnell wird eine Verbindung ins Ausland hergestellt. Entweder der Partner ist bereits im Ausland oder er muss aus dringenden beruflichen oder familiären Gründen dort hin. Die Scammer haben häufig eine Verbindung nach Westafrika, insbesondere Nigeria und Ghana. Die Betrüger bitten um Geld, die Eröffnung eines gemeinsamen Kontos, den Versand von Päckchen oder um Ausweiskopien. Um einen ersten Verdacht zu bestätigen, kann man den Namen des Internetkontaktes mit dem Zusatz "Scammer" in eine Suchmaschine eingeben.

---Wie verhalte ich mich, wenn ich betrogen wurde?---

Brechen Sie den Kontakt ab und nutzen Sie die Möglichkeiten, einen Betrüger zu blockieren.

Falls Sie bereits auf Forderungen der Betrüger eingegangen sind, werden diese sehr hartnäckig sein: Ignorieren Sie daher konsequent weitere Versuche der Kontaktaufnahme.

Sichern Sie den gesamten Schriftverkehr mit den Betrügern und heben Sie sämtliche Überweisungsbelege etc. auf.

Wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Polizei und erstatten Sie Strafanzeige.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Gießen: Auf 25 - Jährigen eingeschlagen - Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Gießener Polizei nach einer Auseinandersetzung, die sich bereits am vorletzten Wochenende (28.6.2020) in der Frankfurter Straße in Gießen abspielte. Dabei soll ein der offenbar an dem frühen Sonntagmorgen (gegen 05.45 Uhr) stark alkoholisierte 25 - Jährige Streit mit einer unbekannten Person gehabt haben. Der Unbekannte soll den Syrer dann niedergeschlagen haben. Der mutmaßliche Schläger soll dann mit einem schwarzen Mercedes, der sich im Bereich einer Tankstelle befand, davongefahren sein. Er soll 165 bis 170 Zentimeter groß sein und vermutlich aus der Türkei stammen. Er soll kräftig sein und auffällige Tätowierungen am rechten Arm haben. Auffällig soll sein schwarzer langer Vollbart sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: 70 Meter Starkstromkabel entwendet

Kabel mit einem Gewicht von fast 600 Kilogramm haben unbekannte Täter am letzten Wochenende in der Siemensstraße in Großen-Linden entwendet. Die Täter hatten die Erdleitung im Bereich einer Baustelle offenbar mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Sonnenschirme entwendet

Zwei Sonnenschirme im Wert von etwa 3.000 Euro haben Diebe zwischen Freitag und Dienstag von einem Schulgelände in der Friedensstraße entwendet. Die Unbekannten hatten die im Boden verankerten Schirme abmontiert und dann abtransportiert. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Laubach: Einbruch in Grillhütte

Mehrere Sachen wie ein Stromaggregat, Starkstromkabel und einen Kanister haben Diebe zwischen Donnerstag und Dienstag aus einem Lagerraum neben einer Grillhütte mitgehen lassen. "Tatort" ist die Grillhütte bei Röthges ("Am Güldenberg"). Der Wert der entwendeten Sachen liegt bei mehreren hundert Euro. Vor dem Diebstahl hatten die Unbekannten das Türschloss gewaltsam geöffnet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Rabenau: Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet

Offenbar aus Fahrlässigkeit kam es am Montagnachmittag zu einem Brand in der Waldstraße in Kesselbach. Eine männliche Person hatte dort offenbar einen Unkrautbrenner eingesetzt. Dabei geriet trockenes Gras oder Laub in Brand. In der Folge wurde auch eine Garage und ein PKW durch die Flammen beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Beim Abbiegen Zaun beschädigt

Zwischen Montag (06. Juli) 18.00 Uhr und Dienstag (07. Juli) 13.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Zaun im Lochweg in Lehnheim. Der Unbekannte befuhr die Straße "Am Kammerpfad" und bog nach links in den Lochweg ab. Dabei kam er vermutlich von der Fahrbahn ab und beschädigte den Zaun eines Grundstücks. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Vorbeifahren BMW touchiert

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht von Donnerstag (02. Juli) in der Roonstraße geparkten BMW. Offenbar beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter zwischen 06.15 Uhr und 15.40 Uhr den schwarzen BMW und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß mit Pedelec

Zu einem Unfall kam es am Dienstag (07. Juli) gegen 16.05 Uhr in der Marburger Straße. Ein 37-jähriger Mann aus Bad Nauheim befuhr mit einem VW den linken Fahrstreifen der Marburger Straße in Richtung Wiesecker Weg. Beim Abbiegen in die Bückingstraße übersah er offenbar einen 40-jährigen Mann aus Gießen, der den Fahrradstreifen mit einem Pedelec in gleicher Richtung befuhr. Der 40-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: LKW beschädigt VW

Ein 45-jähriger LKW-Fahrer aus Hungen und ein 52-jähriger Mann aus Fernwald mit einem VW befuhren am Dienstag (07. Juli) gegen 15.45 Uhr hintereinander die Landesstraße 3129 von Gießen in Richtung Lich. Vermutlich wegen mangelhafter Reinigung verlor der 45-Jährige Gestein von der Ladefläche seines LKWs und beschädigte damit den hinter ihm fahrenden VW des 52-Jährigen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Falschen Fahrstreifen benutzt

Am Dienstag (07. Juli) gegen 12.10 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann aus Marburg mit einem BMW die Frankfurter Straße. Dabei befuhr er die Gegenfahrbahn offenbar in der Annahme den korrekten Fahrstreifen zu nutzen. Als der Marburger das Missgeschick bemerkte und nach rechts auf die richtige Spur fahren wollte, verlor er die Kontrolle über seinen BMW. Er touchierte mehrmals die betonierte Fahrbahntrennung und kam schließlich auf ihr zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Zaun von Kindergarten beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Freitag (03. Juli) 16.30 Uhr und Samstag (04. Juli) 13.00 Uhr die Straße "Am Schafbach" in Leihgestern. Vermutlich beim Abbiegen in die Schulstraße beschädigte der Unbekannte Eine Zaunecke des dortigen Kindergartens. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um einen LKW mit Anhänger handeln. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Renault touchiert

Auf einem markierten Parkplatz im Leimenkauter Weg touchierte ein Unbekannter zwischen Freitag (26. Juni) 18.00 Uhr und Donnerstag (02. Juli) 18.00Uhr einen geparkten schwarzen Renault Clio. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den entstandenen Schaden am hinteren, linken Kotflügel zu kümmern. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell