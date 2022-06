Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (ots) -

Pressemeldungen vom 01.06.2022:

Mehrere Personen leicht verletzt - 21 - Jähriger festgenommen + Erst die Reifen und dann er Rahmen weg + Offenbar mehrere Ladendiebstähle begangen + Kontrolle verloren

Gießen: Mehrere Personen leicht verletzt - 21 - Jähriger festgenommen

Mehrere Ermittlungsverfahren kommen auf einen 21 - Jährigen Gießener zu. Der deutsche Staatsangehörige fiel der Polizei in der Nacht zum Mittwoch das erste Mal gegen 01.30 Uhr auf. Hier hatte er offenbar eine ihm fremden Person mit einem Schlag verletzt. Keine zwei Stunden später war eine Streife der Wachpolizei in der Schottstraße unterwegs. Den Wachpolizisten fiel dabei eine Person in einem dort geparkten PKW auf. Als die Fahrertür geöffnet wurde, fiel eine männliche Person "fast besinnungslos" auf den Boden. Kurz danach stieg der Mann aber wieder auf und rannte davon. Er konnte aber wenig später im Asterweg festgenommen werden. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich dabei wieder zum den 21 - Jährigen handelt. Er wurde er bei der Festnahme leicht verletzt. Zwei Polizeibeamte begleiteten Festgenommenen dann in einen Rettungswagen. Dort verletzte er einen Beamten. Auch beim folgenden Weg in die Gewahrsamszelle versuchte der Gießener die Beamten zu verletzen. Wie sich bei den anschließenden Ermittlungen herausstellte, hatte der Verdächtige in der Schottstraße offenbar mehrere nicht verschlossene PKW geöffnet und wahrscheinlich nach Wertsachen durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Geldbörse, die aus einem der Fahrzeuge entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ladendieb geschnappt

Lebensmittel im Wert von fast 100 Euro hat offenbar ein 31 - Jähriger am Dienstagnachmittag aus einem Lebensmittelgeschäft mitgehen lassen. Der Verdächtige wurde von Zeugen festgehalten, als er flüchten wollte. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Erst die Reifen und dann er Rahmen weg

Wieder zurückgekehrt an den Tatort sind Diebe am Montagmorgen auf einem Schulgelände in der Reichenberger Straße. Das Fahrrad der Marke Cube wurde von seiner Besitzerin abgeschlossen gegen 08.00 Uhr abgestellt. Gegen 09.30 Uhr bemerkte die Besitzerin, dass Unbekannte die beiden Reifen abmontiert hatten. Als sie am Nachmittag nochmals danach schaute, waren auch noch der Fahrradreifen verschwunden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Offenbar mehrere Ladendiebstähle begangen

Mehrere Hosen hatte ein Mann offenbar aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße mitgehen lassen. Zeugen hatten das mitbekommen und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Es stellte sich heraus, dass der 31 - Jährige noch für vier weitere ähnlich gelagerte Delikte in Frage kommt. Die Beamten hatten bei ihm dazu passendes Diebesgut gefunden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 95 Meter Kupferkabel entwendet

In der Georg-Elser-Straße haben unbekannte Personen in den letzten Tagen fast 100 Meter an Kupferkabel entwendet. Die Diebe hatten dazu die Kabel, die zu einem Baustromkasten führen, durchtrennt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro, während der Wert des Diebesgutes bei 200 Euro liegt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Laubach: Ladung verloren

Am Dienstag (31.Mai) gegen 14.55 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann in einem LKW die Landstraße 3007 von Hungen nach Grünberg und verlor dabei Ladung. Ein 48-jähriger Mann aus Gießen in einem VW befuhr ebenfalls die Strecke und fuhr gegen die auf der Fahrbahn liegende Ladung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Kontrolle verloren

Ein 21-jähriger Mann aus Buseck in einem Toyota fuhr am Dienstag (31.Mai) gegen 11.45 Uhr von Grünberg nach Beltershain. In einer Kurve verlor der Toyota-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 21-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Vorfahrt missachtet

Dienstagabend (31.Mai) gegen 20.35 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Pohlheim in einem VW die Großen-Lindener-Straße in Richtung Leihgestern. Der VW-Fahrer fuhr offenbar ohne auf den Verkehr zu achten in den dortigen Kreisverkehr und missachtete die Vorfahrt eines 18-Jährigen in einem Peugeot, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall beim Ausparken

Am Dienstag (31.Mai) gegen 17.50 Uhr beabsichtigte eine 56-jährige Frau aus Buseck in einem VW auf einem Parkplatz in der Steinstraße rückwärts auszuparken. Dabei übersah die VW-Fahrerin offenbar den VW eines 48-Jährigen, der vorwärts aus einer gegenüberliegenden Parklücke ausparken wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A485/Gießen: Kontrolle über Sprinter verloren

Ein 39-jähriger Mann in einem Audi und eine 42-jährige Frau in einem Sprinter befuhren hintereinander die Bundesautobahn 485 in Richtung Bergwerkswald. Vermutlich beim Versuch den Audi zu überholen, verlor die Sprinter-Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug und touchierte den Audi. Die Fahrzeuge prallten anschließend gegen die Schutzplanke. Die 42-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 50.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell