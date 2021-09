+ Mit Promille auf dem Fahrrad + Am Kreisverkehr in Graben gefahren + Unfall am Rodheimer Kreuz + Unfallfluchten in Lollar, Watzenborn-Steinberg und Heuchelheim +

Jetzt teilen:

Gießen: Betrunken auf dem Velo unterwegs -

Weil er mit Promille im Blut auf seinem Fahrrad unterwegs war, wird sich ein 55-Jähriger wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen. Der in Linden lebende Biker war gestern Abend (15.09.2021), gegen 22.15 Uhr in der Straße "Zu den Mühlen" unterwegs, als er einer Polizeistreife auffiel. Die Ordnungshüter stoppten den Radfahrer und ließen ihn pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,72 Promille. Nach der Blutentnahme durch einen Arzt durfte der Lindener die Polizeistation Gießen Nord wieder verlassen.

Wettenberg - Krofdorf-Gleiberg: Zu flott unterwegs -

Leichte Verletzungen trug eine Fahranfängerin nach einem Unfall am Kreisverkehr zur A480 davon. Die 18-jährige Gießenerin fuhr gestern Abend (15.09.2021), gegen 22.00 Uhr von Krofdorf-Gleiberg kommend auf den Kreisverkehr zu. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn geriet ihr Opel Corsa während eines Bremsmanövers nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild. Die Gießenerin klagte an der Unfallstelle über Nacken- und Schulterschmerzen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung, weitergehende ärztliche Untersuchungen lehnte die 18-Jährige ab. Den Frontschaden am Opel schätzt die Polizei auf ca. 2.000 Euro.

Hungen - B457: Drei Schwerverletzte am Rodheimer Kreuz -

Der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gestern Abend (15.09.2021) am "Rodheimer Kreuz" machte den Einsatz eines Rettungshubschraubers erforderlich. Die drei Insassen trugen jeweils schwere Verletzungen davon. Gegen 17.50 Uhr wollte ein 79-jähriger Ladafahrer von Rodheim kommend nach links in Richtung Nidda auf die B457 einbiegen. Hierbei übersah der Bad Nauheimer einen aus dieser Richtung herannahenden Ford Fiesta. Der 39-jährige Fiestafahrer konnte nicht mehr ausweichen oder abbremsen und krachte in den Lada. Die Feuerwehr rückte an, um eine eingeklemmte Person aus einem Fahrzeug zu bergen. Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt übernahmen die Versorgung der Verletzten. Der Unfallfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Gießener Klinik geflogen. Seine 80-jährige Mitfahrerin und der in Lich lebende Fiestafahrer wurden mit Rettungswagen in Kliniken transportiert. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B457 bis ca. 19.45 Uhr voll gesperrt werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Lollar: Parkplatzrempler im Paulusgarten -

Am Dienstag (14.09.2021), zwischen 00.00 Uhr und 08.00 Uhr beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Straße "Paulusgarten" geparkten Benz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte das Heck der schwarzen E-Klasse und ließ einen Schaden von rund 400 Euro an der Stoßstange zurück. Hinweis zu dem Flüchtigen oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Pohlheim - Watzenborn-Steinberg: Außenspiegel beschädigt -

Am Dienstagabend (14.09.2021) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel eines schwarzen Volvos. Der "V50" parkte zwischen 19:00 und 19:15 Uhr im Asterweg. Beim Vorbeifahrer prallten die Außenspiegel aneinander, am Volvo blieb ein Sachschaden von rund 250 Euro zurück. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 an die Polizeistation Gießen Süd zu wenden.

Gießen-Heuchelheim: 4.500 Euro Schaden nach Unfallflucht -

Auf mindestens 4.500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem Audi zurückließ. Am Sonntag (12.09.2021), gegen 22:30 Uhr schreckte ein Knall Anwohner der Ernststraße auf. Der Unbekannte war gegen den in Höhe der Hausnummer 18 geparkten schwarzer A4 gekracht und hatte sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

