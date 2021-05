Bild mit Herrn Kaletsch, Herrrn Kreuter und Herrn Paul (v.l.)

Pressemeldung vom 06.05.2021:

Mittelhessischer Polizeivizepräsident Peter Kreuter im Ruhestand

Nach über 34 Jahren im Polizeidienst ist für Polizeivizepräsident Peter Kreuter Dienstende. Der 65-Jährige blickt auf eine über 40-jährige Zeit im öffentlichen Dienst zurück und verabschiedete sich am 30.04.2021 in den Ruhestand.

Polizeipräsident Bernd Paul bedankte sich bei Peter Kreuter auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Professionalität und das Engagement, das er in seiner Funktion als Vizepräsident in mehr als 10 Jahren geleistet habe. "Peter Kreuter hat gezeigt, dass er über eine hohe fachliche Kompetenz verfügt und diese mit seiner sorgfältigen, pflichtbewussten und fürsorglichen Art in seiner Funktion einbrachte", macht Bernd Paul deutlich. Er wünschte seinem "Vize" alles Gute und sagte herzlichen Dank für mehr als 40 Jahre öffentlicher Dienst, davon über 34 Jahre bei der Hessischen Polizei, von denen er mehr als 10 Jahre im Polizeipräsidium Mittelhessen verbrachte.

Leitender Polizeidirektor Manfred Kaletsch, Leiter der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium Mittelhessen, überbrachte Grüße und beste Wünsche von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seiner Abteilung. Er dankte für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die er mit Kreuter genießen durfte. "Peter Kreuter hatte immer ein offenes Ohr. Sein ehrlicher, stets sachlicher und vermittelnder Umgang - auch mal juristisch beratend - bleibt den Kolleginnen und Kollegen in Erinnerung und zeichnet ihn als Mensch aus". Kaletsch wünschte Kreuter viel Gesundheit, um die kommende Zeit zu genießen und appellierte, keine Vorhaben auf die lange Bank zu schieben.

Peter Kreuter stammt aus Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis. Nach dem Abitur und seiner vierjährigen Dienstzeit als Zeitsoldat bei der Luftwaffe, schloss er 1987 sein zweites juristisches Staatsexamen an der Justus-Liebig-Universität in Gießen ab. Noch im selben Jahr "unterschrieb" er beim Land Hessen und trat eine Stelle als Justiziar und stellvertretender Sachgebietsleiter beim Polizeipräsidium Frankfurt an. Dort war er Leiter des Sachgebiets für Rechts-, Disziplinar-, Schadens- und Beschwerdeangelegenheit auf und leitete von 2000 bis 2010 die Abteilung Verwaltung. Im Oktober 2010 folgte er dem Ruf nach Mittelhessen, wo er das Amt des Polizeivizepräsidenten bis zu seinem Ruhestand innehatte. Im Rahmen seiner Verabschiedung fügte der Neupensionär, der auch lange ehrenamtlich als Richter am Arbeitsgericht und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Polizei und Verwaltung arbeitete an, dass die hessische Polizei immer seine Familie war und dass er es nie bereut habe, zur Polizei zu gehen.

