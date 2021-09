Entsorgter Müll

Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 01.09.2021:

Müll illegal entsorgt - Zeugenaufruf + Dreister Dieb tauscht geklautes mit anderem Fahrrad aus + 49-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft + Mehrere Einsätze in der Asylunterkunft +

Pohlheim: Müll illegal entsorgt - Zeugenaufruf

Unbekannte Täter haben in der Gemarkung Rotläubchen (Flur15) in Watzenborn-Steinberg große Mengen Dämmwolle entsorgt. 16 gefüllte Tüten haben Passanten am Freitagabend gegen 19.00 Uhr in der Natur aufgefunden. Nun wird sich die Gemeinde um die fachgerechte Entsorgung kümmern müssen. Hinweise zu den Umweltfreveln und auch zu verdächtigen Fahrzeugen in dem Bereich nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen. Ein Bild ist beigefügt.

Gießen/Heuchelheim: Exhibitionist am Lahnufer - Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Gießen fahndet nach einem Exhibitionisten, der am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr am Lahnufer auffiel. Fünf Frauen im Alter von 25 und 29 Jahren befanden sich mit einem Kanu auf der Lahn von Gießen Richtung Dorlar unterwegs. In Höhe einer Landzunge (FKK Bereich am Dutenhofener See) bemerkten sie einen nackten Mann, der an seinem Glied eindeutig manipulierte. Er war zwischen 30 und 40 Jahren alt, leicht sonnengebräunt und zwischen 180 cm und 190 cm groß. Er hat schwarze lockige lange Haare und eine sportliche Figur. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Buseck: Dreister Dieb tauscht geklautes mit anderem Fahrrad aus

Ein Fahrraddieb tauschte Freitagnachmittag sein geklautes Fahrrad mit einem anderen vor einem Supermarkt im Schwarztorweg abgestellten Mountainbike aus. Gegen 18.30 Uhr fuhr der Unbekannte mit dem gestohlenen Fahrrad an dem Mountainbike vorbei und schaute es sich offenbar an. Kurze Zeit später kam der Dieb zum Lebensmittelgeschäft wieder zurück. Er schloss "sein" Fahrrad dort ab und fuhr mit dem anderen einfach davon. Das zurückgebliebene Fahrrad stellten Polizisten sicher. An diesem Bike befand sich der Aufkleber eines Geschäftes. Die Ermittlungen der Arbeitsgruppe Fahrraddiebstahl führte zum rechtmäßigen Besitzer, welcher das Rad im September als gestohlen meldete und dessen Eltern das Rad nun wieder entgegennehmen konnten. Der Täter ist zwischen 30 und 40 Jahren alt, etwa 170 bis 185 cm groß, hat einen Vollbart und lange blonde Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Er hat eine Tätowierung am Arm und am Unterschenkel. Er trug eine kurze karierte Hose und ein fliederfarbenes T-Shirt mit gelbgrünem Aufdruck. Er hatte einen Rucksack dabei. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: 49-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Die Polizei hat am Dienstag nach einem Ladendiebstahl im Seltersweg einen 49-jährigen wohnsitzlosen Mann festgenommen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Der georgische Staatsbürger ging gegen 11.15 Uhr mit einer hochwertigen Jacke in die Kabine, entfernte die Sicherung und zog diese unter seiner Jacke. Anschließend verließ er das Kaufhaus, ohne zu Bezahlen. Zwei Ladendetektive beobachtete den Dieb und stellten ihn vor dem Geschäft zur Rede. Bis zum Eintreffen Polizei hielten sie den Langfinger fest. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den 49-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München vorlag. Die im Haftbefehl aufgeführte Geldstraße konnte von dem Georgier nicht begleichen, so dass er in eine hessische Justizvollzugsanstalt kam.

Gießen: Mehrere Einsätze in der Asylunterkunft

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu mehreren Einsätzen in der Asylunterkunft in der Rödgener Straße. Ein 25jähriger Algerier geriet mit einem 16jährigen Bewohner und dessen 59jährigen Vater in Streit. Während der Algerier die beiden aus Kuweit stammenden Bewohner bezichtigte, ihn geschlagen zu haben, beschuldigte der Jugendliche den Algerier, ihm sein Handy gestohlen zu haben. Dabei kam es dann zur handfesten Auseinandersetzung.

Ein 32jähriger Iraner geriet mit seinem Zimmernachbarn in einen heftigen Streit. Als zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Streit schlichten wollten, lief der Iraner mit erhobenen Fäusten auf die beiden zu und wollte sie schlagen. Die Schläge konnten abgewehrt werden.

Ein 18jähriger Algerier nutzte ein Minicar, um sich in die Asylunterkunft fahren zu lassen. Als er ausstieg, bemerkte der Fahrer den Verlust seines Mobiltelefonsund informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu dem 18-Jährigen. Die verständigten Polizeibeamten fanden bei dem Verdächtigen dann auch das Handy und stellten es sicher.

Hungen: Roller gestohlen

Auf ein Kleinkraftrad hatten es Unbekannte im Paulinenweg im Seegebiet Inheiden abgesehen. Die Diebe stahlen den blauen Roller des Herstellers STM zwischen 20.00 Uhr am Montag und 12.30 Uhr am Dienstag von einem Grundstück. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtige beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Parkplatzrempler

Auf einem Parkplatz in der Domäne Schiffeberg beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi. Der schwarze A3 stand dort am Dienstag zwischen 10.15 und 22.00 Uhr. Der Schaden an der Heckschürze des PKW wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Abbiegen Verkehrszeichen touchiert

Eine 20-jährige Golf-Fahrerin touchierte am Sonntag gegen 22.10 Uhr beim Abbiegen von der Ludwigstraße auf den Ludwigplatz in Richtung Berliner Platz ein Verkehrsschild. An ihrem PKW und dem Verkehrsschild entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.800 Euro.

Hungen: Unfallflucht in Rodheim a. d. Horloff

Trotz 2000 Euro Sachschaden an einem Skoda fuhr ein Unbekannter nach einem Unfall in der Oberndorfer Straße einfach weiter. Der Verursacher beschädigte den weißen Fabia zwischen 07.00 Uhr am Sonntag und 12.00 Uhr am Dienstag. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Corsa beschädigt

2.000 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Opel nach einer Unfallflucht in der Ludwigstraße. Ein Unbekannter streifte am Montag zwischen 21.35 und 21.45 Uhr den geparkten schwarzen Corsa an der linken Seite. Der PKW stand in Höhe eines Friseurgeschäftes. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Unfallflucht in Watzenborn-Steinberg

Ohne seinen rechtlichen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen, fuhr ein Verkehrsteilnehmer im Asterweg einfach weiter. Der Unbekannte touchierte dort am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr einen geparkten Opel. Der Schaden an der Heckklappe wird auf 1.500 Euro geschätzt. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein motorisiertes Zweirad handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Parkrempler in der Tiefgarage

In der Wilhelmstraße kam es in der Tiefgarage eines Krankenhauses zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter touchierte am Dienstag zwischen 13.30 und 16.00 Uhr im Untergeschoss geparkten Touran und flüchtete anschließend. Der Schaden an dem grauen VW schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Zeuge beobachtet Unfallflucht in Alten-Buseck

Einem 20-jährigen Zeugen ist es offenbar zu verdanken, dass eine Verkehrsunfallflucht in der Flussgasse in Alten-Buseck geklärt ist. Am Dienstag gegen 10.15 Uhr touchierte ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren einen geparkten Suzuki (PKW). Ohne auszusteigen und ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er von der Unfallstelle einfach davon. Der Zeuge hatte nicht nur die Unfallflucht gesehen, sondern auch wo der Verursacher zuvor war. Er informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten dann zu einem 68-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen.

Heuchelheim: Weidezaun beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam in der Krofdorfer Straße offenbar von der Straße ab und beschädigte einen Weidezaun sowie ein Weidezaungerät. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Unfall ereignete sich zwischen 21.00 Uhr am Montag und 06.30 Uhr am Dienstag. Der Sachschaden an dem Zaun wird auf etwa 450 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

