Gießen (ots) - Pressemeldungen vom 04.03.2021:

Mutmaßliche Betrüger festgenommen+++Nothammer löst Vollbremsung eines Busses ein+++Mutmaßlicher Benzindieb leistet Widerstand

Gießen: Mutmaßliche Betrüger festgenommen

Die Polizei hat Mittwochvormittag mutmaßliche Betrüger im Stadtgebiet von Gießen festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Betrüger über ein Internetverkaufsportal einen PKW im Wert von 39.900 Euro zu verkaufen. Der Verkaufsinserent gab vor, ein Verkaufsberater eines Autohauses zu sein. Der Verkäufer vereinbarte mit einem 33-jährigen Kaufinteressenten einen Termin für eine Probefahrt auf einem Parkplatz in der Nähe des Autohauses. Nach der Fahrt einigten sich der Betrüger mit dem Interessenten auf einen geringeren Kaufpreis. Nach der Geldübergabe legte der Betrüger offenbar gefälschte Dokumente vor. Der Käufer wurde misstrauisch und konfrontierte den Betrüger mit seinem Vorwurf. Der Verdächtige gab das Bargeld wieder zurück und flüchtete. Mit der Unterstützung von "Kommissar Zufall" kontrollierte eine Streife in der Nähe des Tatortes ein verdächtiges Auto mit drei Insassen. Aufgrund bestimmter Beweismittel in dem Auto konnte die Streife einen Zusammenhang mit dem mittlerweile bekannten Betrugsversuch hergestellt werden. Die Beamten nahm das rumänische Trio mit auf die Polizeiwache. Die Festgenommenen ließen sich zur Tat nicht ein. Das zum "Verkauf" stehende Fahrzeug wurde inzwischen in Bad Homburg sichergestellt. Es handelt sich dabei offenbar um ein Leasingfahrzeug; also ein Fahrzeug, das den angeblichen Verkäufern gar nicht gehörte. Die Ermittlungen dauern noch an.

Gießen: Nothammer löst Vollbremsung eines Busses ein

Ein 36-jähriger Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis wollte Mittwochnachmittag gegen 14.10 Uhr während der Fahrt einen Linienbus im Asterweg verlassen. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Busfahrer, der ihn auf die nächste Haltestelle verwies, löste der Fahrgast einfach den Nothammer. Dadurch wurde eine Vollbremsung ausgelöst. Die Polizei leitete gegen den 36-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Haustür beschädigt

In der Moltkestraße beschädigten Unbekannte die Scheibe einer Haustür. Zwischen 17.00 Uhr am Dienstag und 12.00 Uhr am Mittwoch ereignete sich die Tat. Wer hat verdächtige Beobavhtungen in der Nähe des Mehrfamilienhauses gemacht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lich: Mutmaßlicher Benzindieb leistet Widerstand

Die Fahrt eines 30-jährigen Mannes aus Reiskirchen endete Donnerstagfrüh mit einer Festnahme. Eine Streife kontrollierte den Reiskirchener gegen 00.30 Uhr in der Ziegelgasse in Lich. Es erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss war. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Bei seiner Durchsuchung fanden die Kontrolleure Amphetamine. In seinem Kofferraum befanden sich mehrere gefüllte Benzinkanister, die offenbar aus einem Benzindiebstahl stammen. Als die Beamten den Fahrer mit zur Polizeiwache mitnehmen wollte, leistete er Widerstand. Dabei verletzte sich ein Polizist leicht, der seinen Dienst dennoch fortsetzen konnte. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Verdächtigen ein und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Gießen: Radfahrer alkoholisiert unterwegs

Am Dienstag (02. März) zogen Gießener Polizisten einen alkoholisierten 49-jährigen Radfahrer aus dem Verkehr. Gegen 17.00 Uhr fiel den Ordnungshütern der Zweiradfahrer in der Bahnhofstraße auf. Stie stoppten den Radler und mussten feststellen, dass der 49-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete der Radfahrer 2,31 Promille. Er musste mit auf die Polizeiwache, wo eine Blutprobe genommen wurde.

Gießen: Unter Drogeneinfluss Rad gefahren

Wahrscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln war Donnerstagnacht (04.März) gegen 03.00 Uhr ein 30-jähriger Mann in der Walltorstraße unterwegs. Der Radfahrer fiel gegen 03.00 Uhr einer Streife auf. Bei einem freiwilligen Urintest bestätigte sich der Verdacht auf Kokain, Amphetamine und THC. Der 30-Jährige wurde zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache genommen.

Verkehrsunfälle:

Fernwald: Unfallflucht im Gutenbergring

Am Mittwoch (03.März) gegen 18.15 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter mit einem LKW den Gutenbergring in Steinbach. Offenbar beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand geparkten Audi an der linken Seite. Anschließend fuhr er weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang und informierte die Polizei. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Fernwald: Berührung im Begegnungsverkehr Am Donnerstag (04.März) gegen 09.00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann in einem Kleinbus die Kreisstraße 156 von der Bundesstraße 457 in Richtung Albach. Der unbekannte Fahrer eines Autotransporters samt Anhänger kam dem 43-Jährigen entgegen und fuhr über die Fahrbahnmitte raus. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß des Autotransporters mit dem Außenspiegel des Kleinbusses. Der Fahrer des Transporters fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Buseck: Beim Rangieren VW touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte offenbar beim Rangieren zwischen Dienstag (02.März) 16.15 Uhr und Mittwoch (03.März) 09.00 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Straße "Leppermühle" geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem roten VW Kombi zurückkam, war dieser an auf der hinteren, rechten Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Straßenlampe beim Wenden beschädigt Zwischen Montag (15.Februar) 10.00 Uhr und Dienstag (02.März) 10.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter offenbar beim Wenden eine Straßenlampe in der Straße "Am Alten Turm". Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lollar: Zusammenstoß mit Waschbär

Ein 49-jähriger Mann aus Lollar befuhr am Mittwoch (03.März) gegen 17.00 Uhr die Landstraße 3475 von Kirchberg nach Lollar als plötzlich ein Waschbär die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier entfernte sich anschließend in den Wald. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Wildunfall

Mittwochmorgen (03.März) gegen 06.50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann in einem Daimler die Landstraße 3129 von Reinhardshain nach Reiskirchen. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, kam es zum Zusammenstoß. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bremsvorgang übersehen

Am Mittwoch (03.März) gegen 15.10 Uhr befuhren ein 43-jähriger Mann in einem Skoda und eine 31-jährige Frau in einem BMW die Marburger Straße in Richtung Lollar. Als der Skoda-Fahrer an einer roten Ampel hielt, bemerkte die 31-Jährige offenbar den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Skoda-Fahrer leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren Spiegel beschädigt Ein 21-jähriger Mann aus Gießen fuhr am Mittwoch (03.März) gegen 13.20 Uhr die Wilhelmstraße in Richtung Frankfurter Straße. Beim Vorbeifahren streifte der Gießener den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 70 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: VW touchiert

Am Mittwoch (03.März) gegen 13.00 Uhr touchierte eine 29-jährige Frau in einem Ford beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zusammenstoß bei Spurwechsel

Eine 24-jährige Frau aus Wetzlar in einem VW befuhr am Donnerstag (04.März) gegen 08.20 Uhr die Rechte der zwei Linksabbiegespuren der Gabelsbergerstraße von Heuchelheim in Richtung Ortsmitte. Offenbar übersah die VW-Fahrerin beim Spurwechsel auf die linke Spur eine61-jährige Frau in einem BMW. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die BMW-Fahrerin leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

