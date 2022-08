Jetzt teilen:

Pressemeldung vom 25.08.2022:

Nach Attacken und Angriffen an den Hessenhallen: Portal für Hinweise, Videos und Bilder freigeschaltet - Geschädigte Taxifahrer gesucht

Gießen: Wie bereits berichtet kam es am vergangenen Samstagabend (20.08.2022) an den Hessenhallen in Gießen zu einem Angriff von mindestens 100 Personen auf Helfer sowie Besucher eines für Samstagabend geplanten Kulturfestivals. Verfahren wegen Verdacht des schweren Landfriedensbruches und anderer Delikte wurden eingeleitet. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Staatsschutzes bei der Gießener Kriminalpolizei wurde eingerichtet.

Inzwischen gingen bereits mehrere Hinweise ein. Dabei auch Videos und Bilder. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

Um die Hinweise besser versenden und dann abarbeiten zu können, wurde ein Hinweisportal unter

https://he.hinweisportal.de/eritrea_fest_giessen

eingerichtet. Hier können Videos, Dokumente, Bilder, Beobachtungen oder auch ärztliche Atteste hochgeladen werden. Zwingend notwendig ist, dass dazu das Formular auf der Seite des Hinweisportals ausgefüllt wird. Darüber hinaus ist es für die Ermittler wichtig, dass zuvor ein ergänzender Fragebogen (jeweils in deutscher oder in eritreischer Sprache) von der Internetseite des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter

https://k.polizei.hessen.de/1711206652

heruntergeladen, ausgefüllt und ebenfalls in dem Hinweisportal angehängt wird.

Offenbar kam es in diesem Zusammenhang in der Nacht zum Sonntag auch zu Sachbeschädigungen von mehreren Taxis. Die Kriminalpolizei bittet darum, dass diese Taxifahrer, die Geschädigte oder auch Zeugen sein können, sich bei der Gießener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0641 - 7006-6555, melden.

